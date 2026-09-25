Dirksčio treneris atskleidė, koks jo auklėtinis yra iš tiesų

V. Gridiajevas pabrėžė, kad salėje D. Dirkstys yra visiškai kitoks žmogus, nei jį gali matyti žiūrovai kovų ir viešų pasirodymų metu.
„Salėje jis kitoks yra. Ten jis kaip ir visi – draugiškas, malonus. Jis kitoks žmogus ir tikrai, kas ateina į salę ir su juo pabendrauja, tą ir pamato“, – sakė treneris.
Kalbėdamas apie pagrindinį D. Dirksčio ir S. Maslobojevo skirtumą, V. Gridiajevas išskyrė patirtį. D. Dirksčiui yra vos 24-eri, o S. Maslobojevas yra sukaupęs gerokai daugiau aukščiausio lygio kovų patirties.
„Kuo jie labiausiai skiriasi? Patirtimi. Dominykas dar jaunas, jam tik 24-eri metai. Taip, jis irgi turi patirties, bet ne tiek, kiek Sergejus“, – teigė V. Gridiajevas.
Treneris taip pat išskyrė abiejų kovotojų charizmą.
„Charizmos yra ir pas vieną, ir pas kitą. Pas Dominyką jos turbūt net daugiau į gerą pusę. Salėje jis kovotojas, o už salės ribų dirba savo darbą. Aš į tuos dalykus nesikišu. Jis tikrai žino, ką daro“, – sakė V. Gridiajevas.
Paklaustas, ar jo auklėtinis jau pasiruošęs tokio lygio išbandymui, treneris nedvejojo.
„Tikrai taip“, – trumpai atsakė V. Gridiajevas.
Tuo metu S. Maslobojevo treneris A. Šipaila prognozuoja, kad D. Dirkstys nuo pat pradžių pasirinks itin agresyvų kovos planą.
„Ko galima laukti iš Dominyko? Pirmajame raunde jis eis į atvirą kovą – bus viskas arba nieko. Mums reikia išlaikyti šaltą protą“, – teigė A. Šipaila.
S. Maslobojevo treneris taip pat pripažino, kad nepamiršo ankstesnių D. Dirksčio pasisakymų apie jo auklėtinius.
„Aišku, niekada nebūsiu Dominyko fanas. Per daug jis yra pasakęs dalykų apie mano kovotojus, kurie man yra artimi žmonės. Bet nebūsiu tas, kuris linkės jam tik blogo ir sakys, kad jei jis pralaimės, tai žeminkite jį visi, rašinėkite komentarus, koks jis ir panašiai“, – sakė A. Šipaila.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.