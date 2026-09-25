Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dirksčio treneris atskleidė, koks jo auklėtinis yra iš tiesų

2026-09-25 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 22:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant ilgai lauktai Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kovai, savo mintimis apie abu kovotojus pasidalijo jų treneriai. D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas akcentavo jaunatvišką savo auklėtinio energiją, o S. Maslobojevo treneris Andrius Šipaila tikisi agresyvios kovos jau nuo pirmojo raundo.

„UTMA 19“ spaudos konferencija | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
GALERIJA (85)

Artėjant ilgai lauktai Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kovai, savo mintimis apie abu kovotojus pasidalijo jų treneriai. D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas akcentavo jaunatvišką savo auklėtinio energiją, o S. Maslobojevo treneris Andrius Šipaila tikisi agresyvios kovos jau nuo pirmojo raundo.

REKLAMA
1

(85 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ spaudos konferencija (09.24)

V. Gridiajevas pabrėžė, kad salėje D. Dirkstys yra visiškai kitoks žmogus, nei jį gali matyti žiūrovai kovų ir viešų pasirodymų metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Salėje jis kitoks yra. Ten jis kaip ir visi – draugiškas, malonus. Jis kitoks žmogus ir tikrai, kas ateina į salę ir su juo pabendrauja, tą ir pamato“, – sakė treneris.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas apie pagrindinį D. Dirksčio ir S. Maslobojevo skirtumą, V. Gridiajevas išskyrė patirtį. D. Dirksčiui yra vos 24-eri, o S. Maslobojevas yra sukaupęs gerokai daugiau aukščiausio lygio kovų patirties.

REKLAMA

„Kuo jie labiausiai skiriasi? Patirtimi. Dominykas dar jaunas, jam tik 24-eri metai. Taip, jis irgi turi patirties, bet ne tiek, kiek Sergejus“, – teigė V. Gridiajevas.

Treneris taip pat išskyrė abiejų kovotojų charizmą.

„Charizmos yra ir pas vieną, ir pas kitą. Pas Dominyką jos turbūt net daugiau į gerą pusę. Salėje jis kovotojas, o už salės ribų dirba savo darbą. Aš į tuos dalykus nesikišu. Jis tikrai žino, ką daro“, – sakė V. Gridiajevas.

REKLAMA
REKLAMA

(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ medicininiai svėrimai (09.25)

Paklaustas, ar jo auklėtinis jau pasiruošęs tokio lygio išbandymui, treneris nedvejojo.

„Tikrai taip“, – trumpai atsakė V. Gridiajevas.

Tuo metu S. Maslobojevo treneris A. Šipaila prognozuoja, kad D. Dirkstys nuo pat pradžių pasirinks itin agresyvų kovos planą.

„Ko galima laukti iš Dominyko? Pirmajame raunde jis eis į atvirą kovą – bus viskas arba nieko. Mums reikia išlaikyti šaltą protą“, – teigė A. Šipaila.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

S. Maslobojevo treneris taip pat pripažino, kad nepamiršo ankstesnių D. Dirksčio pasisakymų apie jo auklėtinius.

„Aišku, niekada nebūsiu Dominyko fanas. Per daug jis yra pasakęs dalykų apie mano kovotojus, kurie man yra artimi žmonės. Bet nebūsiu tas, kuris linkės jam tik blogo ir sakys, kad jei jis pralaimės, tai žeminkite jį visi, rašinėkite komentarus, koks jis ir panašiai“, – sakė A. Šipaila.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | BNS nuotr.
Ginčas dėl išėjimo į ringą „UTMA 19“ turnyre: kas Maslobojevo ir Dirksčio kovoje turėtų eiti antras? (14)

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų