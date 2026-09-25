Pauliukevičius prabilo apie galimą superkovą su Dirksčiu: „Kažkada reikės“

I. Pauliukevičius savo „instagram“ paskyroje atsakinėjo į gerbėjų klausimus, kai vienas iš fanų pasiteiravo, ar jis prieštarautų, jei UTMA vadovai norėtų surengti jo kovą su D. Dirksčiu.
„Neprieštaraučiau. Kažkada reikės“, – atsakė I. Pauliukevičius.
Dar visai neseniai tokia kova atrodė sunkiai tikėtina dėl svorio kategorijų skirtumo, bet D. Dirkstys pastaruoju metu sparčiai kilo svorio kategorijomis aukštyn ir prieš kovą su Sergejumi Maslobojevu pasiekė 93,55 kg svorį. Palyginimui, I. Pauliukevičius prieš kovą su Modestu Juodpusiu tą pačią dieną svėrė labai panašiai – 94,4 kg.
Tiesa, ketvirtadienį „UTMA 19“ spaudos konferencijoje I. Pauliukevičius pabrėžė, kad bent jau tarp artimiausių jo taikinių D. Dirksčio nėra. Jis tikina, kad nori nugalėti M. Juodpusį ir Naglį Kanišauską, o vėliau sieks revanšo prieš S. Maslobojevą ir norės tapti čempionu.
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