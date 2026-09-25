„Grybas“: Dirkstys negailestingai kirto „UTMA 19“ nepasirodžiusiam kovotojui

Pats S. Kagkelidis savo „instagram“ paskyroje išplatino žinutę, kurioje paaiškino susiklosčiusią situaciją. Kovotojas teigė, kad trauktis galutinai nusprendė prieš maždaug dvi savaites, o viena pagrindinių priežasčių buvo neva pasikeitęs turnyro formatas.
„Prieš maždaug dvi savaites priėmiau sunkų sprendimą pasitraukti iš turnyro. Tam buvo daug priežasčių. Viena svarbiausių – iš pradžių man buvo pasakyta, kad visas turnyras vyks per vieną vakarą, o tai reiškė tris kovas tą pačią dieną. Tai būtų reiškę, kad pirmą kartą turėčiau pasiekti 81 kg svorį, jį išlaikyti svėrimo metu ir iškart kovoti, tačiau likus vos trims savaitėms sužinojau, kad galiausiai kovos vyks maždaug kas mėnesį“, – rašė graikas.
Sprendžiant iš S. Kagkelidžio pasirodymų WAKO turnyruose, jo galimybės mesti svorį iki 81 kg atrodė miglotos. Graikas praktiškai visą karjerą kaunasi aukštesnėse svorio kategorijose – medalius jis skindavo 86 kg ir net 91 kg kategorijose.
Dominykas Dirkstys į žinią apie S. Kagkelidį reagavo itin griežtai.
„Grybas“, – tokią trumpą žinutę graikui pasiuntė lietuvis.
S. Kagkelidis prieš D. Dirkstį turėjo kautis dar „UTMA 16“ turnyre, bet tąkart graiką sustabdė liga. Po to turnyro graikas lietuvio nepamiršo ir dažnai jam siuntinėjo įžeidimus socialiniuose tinkluose.
Buvo kalbų, kad jų kova galėjo būti perkelta į „UTMA 18“ turnyrą, bet graikas tą pačią dieną pasirinko kovoti gimtinėje. Net pats UTMA vadovas Viktoras Gecas vėliau kalbėjo, jog D. Dirksčio ir S. Kagkelidžio kovą vis dar norima surengti, tačiau lieka neaišku, ar tai kada nors taps realybe, ypač po to, kai graikas antrą kartą pasitraukė iš UTMA turnyro.
Graikas yra daugkartinis WAKO kikbokso turnyrų prizininkas. 2021 m. jis tapo Europos jaunių čempionu, 2022 m. laimėjo pasaulio jaunių čempionatą ir pasaulio jaunių taurę, 2023 m. nugalėjo Europos jaunimo čempionate, laimėjo pasaulio ir Europos jaunimo taures bei Europos suaugusiųjų taurės turnyrą, o 2024 m. triumfavo Europos taurės turnyre ir pasaulio jaunimo čempionate. Beje, pagal WAKO rezultatų sistemą graiko rezultatas yra 20 pergalių ir 0 pralaimėjimų.
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