Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Grybas“: Dirkstys negailestingai kirto „UTMA 19“ nepasirodžiusiam kovotojui

2026-09-25 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 13:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savvas Kagkelidis prieš keletą dienų informavo UTMA organizaciją, jog pasitraukia iš 81 kg aštuntuko turnyro ir kovos prieš Tomą Banskį. Naujuoju T. Banskio varžovu tapo iš žemesnės svorio kategorijos atėjęs Mantvydas Perednis.

Dominykas Dirkstys | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Savvas Kagkelidis prieš keletą dienų informavo UTMA organizaciją, jog pasitraukia iš 81 kg aštuntuko turnyro ir kovos prieš Tomą Banskį. Naujuoju T. Banskio varžovu tapo iš žemesnės svorio kategorijos atėjęs Mantvydas Perednis.

REKLAMA
0

Pats S. Kagkelidis savo „instagram“ paskyroje išplatino žinutę, kurioje paaiškino susiklosčiusią situaciją. Kovotojas teigė, kad trauktis galutinai nusprendė prieš maždaug dvi savaites, o viena pagrindinių priežasčių buvo neva pasikeitęs turnyro formatas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš maždaug dvi savaites priėmiau sunkų sprendimą pasitraukti iš turnyro. Tam buvo daug priežasčių. Viena svarbiausių – iš pradžių man buvo pasakyta, kad visas turnyras vyks per vieną vakarą, o tai reiškė tris kovas tą pačią dieną. Tai būtų reiškę, kad pirmą kartą turėčiau pasiekti 81 kg svorį, jį išlaikyti svėrimo metu ir iškart kovoti, tačiau likus vos trims savaitėms sužinojau, kad galiausiai kovos vyks maždaug kas mėnesį“, – rašė graikas.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendžiant iš S. Kagkelidžio pasirodymų WAKO turnyruose, jo galimybės mesti svorį iki 81 kg atrodė miglotos. Graikas praktiškai visą karjerą kaunasi aukštesnėse svorio kategorijose – medalius jis skindavo 86 kg ir net 91 kg kategorijose.

REKLAMA

Dominykas Dirkstys į žinią apie S. Kagkelidį reagavo itin griežtai.

„Grybas“, – tokią trumpą žinutę graikui pasiuntė lietuvis.

S. Kagkelidis prieš D. Dirkstį turėjo kautis dar „UTMA 16“ turnyre, bet tąkart graiką sustabdė liga. Po to turnyro graikas lietuvio nepamiršo ir dažnai jam siuntinėjo įžeidimus socialiniuose tinkluose.

Buvo kalbų, kad jų kova galėjo būti perkelta į „UTMA 18“ turnyrą, bet graikas tą pačią dieną pasirinko kovoti gimtinėje. Net pats UTMA vadovas Viktoras Gecas vėliau kalbėjo, jog D. Dirksčio ir S. Kagkelidžio kovą vis dar norima surengti, tačiau lieka neaišku, ar tai kada nors taps realybe, ypač po to, kai graikas antrą kartą pasitraukė iš UTMA turnyro.

Graikas yra daugkartinis WAKO kikbokso turnyrų prizininkas. 2021 m. jis tapo Europos jaunių čempionu, 2022 m. laimėjo pasaulio jaunių čempionatą ir pasaulio jaunių taurę, 2023 m. nugalėjo Europos jaunimo čempionate, laimėjo pasaulio ir Europos jaunimo taures bei Europos suaugusiųjų taurės turnyrą, o 2024 m. triumfavo Europos taurės turnyre ir pasaulio jaunimo čempionate. Beje, pagal WAKO rezultatų sistemą graiko rezultatas yra 20 pergalių ir 0 pralaimėjimų.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų