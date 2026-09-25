Prie Nyderlandų rinktinės vairo debiutavęs Xavi po dramatiškų lygiųjų su Vokietija: „Buvome geresni“

„Buvome geresni už Vokietiją. Antrajame kėlinyje žaidėme tikrai gerai, parodėme savo žaidimo stilių. Jaučiuosi labai laimingas. Pirmasis kėlinys buvo daugiau ar mažiau lygus.
Visgi džiaugiuosi žaidėjais, kurie pasirodė aikštėje po keitimo, ypatingai tais, kuriems tai buvo debiutas. Jie parodė charakterį, ambicijas ir ryžtą. Privalome žaisti taip, kaip tai darėme antrajame kėlinyje“, – kalbėjo strategas.
Xavi taip pat pripažino, jog jį palietė Nyderlandų sirgalių jam parodytas dėmesys.
„Esu labai laimingas ir dėkingas, nes tai buvo mano pirmosios rungtynės. Manau, kad galbūt to nenusipelniau, tačiau priėmimas, kurio sulaukiau, buvo nuostabus. Atmosfera buvo fantastiška. Dėkoju visiems žmonėms“, – tikino Xavi.
Priminsime, jog Nyderlandams lygiąsias su Vokietija išplėšė rungtynių pabaigoje pasižymėjęs Cody Gakpo.
Xavi vadovaujama komanda artimiausias rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai Tautų lygoje susitiks su Serbija.
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