Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Prie Nyderlandų rinktinės vairo debiutavęs Xavi po dramatiškų lygiųjų su Vokietija: „Buvome geresni“

2026-09-25 13:11 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 13:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlandų rinktinės vyriausiasis treneris Xavi po UEFA Tautų lygos A divizione dramatiškomis lygiosiomis pasibaigusių rungtynių su Jurgeno Kloppo treniruojama Vokietija teigė, jog jo vadovaujama komanda nusipelnė pergalės.

Xavi | EPA nuotr.

Nyderlandų rinktinės vyriausiasis treneris Xavi po UEFA Tautų lygos A divizione dramatiškomis lygiosiomis pasibaigusių rungtynių su Jurgeno Kloppo treniruojama Vokietija teigė, jog jo vadovaujama komanda nusipelnė pergalės.

REKLAMA
0

„Buvome geresni už Vokietiją. Antrajame kėlinyje žaidėme tikrai gerai, parodėme savo žaidimo stilių. Jaučiuosi labai laimingas. Pirmasis kėlinys buvo daugiau ar mažiau lygus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi džiaugiuosi žaidėjais, kurie pasirodė aikštėje po keitimo, ypatingai tais, kuriems tai buvo debiutas. Jie parodė charakterį, ambicijas ir ryžtą. Privalome žaisti taip, kaip tai darėme antrajame kėlinyje“, – kalbėjo strategas.

REKLAMA
REKLAMA

Xavi taip pat pripažino, jog jį palietė Nyderlandų sirgalių jam parodytas dėmesys.

„Esu labai laimingas ir dėkingas, nes tai buvo mano pirmosios rungtynės. Manau, kad galbūt to nenusipelniau, tačiau priėmimas, kurio sulaukiau, buvo nuostabus. Atmosfera buvo fantastiška. Dėkoju visiems žmonėms“, – tikino Xavi.

Priminsime, jog Nyderlandams lygiąsias su Vokietija išplėšė rungtynių pabaigoje pasižymėjęs Cody Gakpo.

Xavi vadovaujama komanda artimiausias rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai Tautų lygoje susitiks su Serbija.  

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų