Lietuvos šachmatininkai olimpiadoje palaužė Izraelį, moterys sutriuškino Naująją Zelandiją

Lietuvos vyrų rinktinė devintajame ture 2,5:1,5 palaužė aukščiau reitinguoto Izraelio pasipriešinimą. Titas Stremavičius, Paulius Pultinevičius ir Glebas Pidlužnij pasiekė lygiąsias, o lemiamą pergalę iškovojo Pijus Stremavičius.
Lietuvos moterų rinktinė 4:0 dominavo prieš Naująją Zelandiją. Savo partijas laimėjo Salomėja Zaksaitė, Gabija Šimkūnaitė, Simona Limontaitė bei Agnė Mickūnaitė.
Lietuvos vyrų rinktinė su 13 taškų užima 18-ą vietą. Lietuvos moterys turi 11 tšk. ir rikiuojasi 49-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 5-os.
Dešimtajame ture Lietuvos vyrų lauks Serbija, o moterų – Vengrija.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d.
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