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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ pripažinta kalta dėl finansinių taisyklių pažeidimų

2026-09-25 21:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 21:05
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„Manchester City“ pripažintas kaltu dėl beveik visų „Premier“ lygos jam pateiktų kaltinimų dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Remiantis naujausiais pranešimais, nepriklausoma komisija futbolo klubą pripažino kaltu dėl 114 iš 115 nagrinėtų pažeidimų.

„Manchester City“ | EPA / ADAM VAUGHAN nuotr.

„Manchester City“ pripažintas kaltu dėl beveik visų „Premier“ lygos jam pateiktų kaltinimų dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Remiantis naujausiais pranešimais, nepriklausoma komisija futbolo klubą pripažino kaltu dėl 114 iš 115 nagrinėtų pažeidimų.

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Kol kas nėra paskelbtos jokios galutinės sankcijos. „Premier“ lyga oficialiai nuo šio sprendimo atsiribojo nekomentuodama konfidencialaus proceso, o „Manchester City“ teigia, kad byloje dar liko svarbių etapų. Klubas taip pat ketina apskųsti komisijos sprendimą.

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Byla susijusi su laikotarpiu nuo 2009–2010 iki 2017–2018 metų sezonų, kai „Manchester City“ buvo kaltinamas nepateikęs tikslios finansinės informacijos, įskaitant duomenis apie žaidėjų ir trenerių atlyginimus. Klubui taip pat buvo pateikti kaltinimai dėl UEFA finansinio sąžiningumo taisyklių ir „Premier“ lygos pelningumo bei tvarumo taisyklių pažeidimų.

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Dar 35 kaltinimai buvo susiję su tariamu nebendradarbiavimu su „Premier“ lygos tyrimu, kuris buvo pradėtas po 2018 metais pasirodžiusių nutekintų dokumentų. „Manchester City“ visus kaltinimus nuosekliai neigė ir tvirtino, kad turi išsamių įrodymų savo pozicijai pagrįsti.

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„Manchester City“ byla „Premier“ lygoje oficialiai pradėta 2023 metų vasarį, kai klubui buvo pateikta daugiau nei 100 kaltinimų. Nepriklausomos komisijos posėdžiai prasidėjo 2024 metų rugsėjį ir truko apie 10 savaičių, o galutinio sprendimo buvo laukiama beveik dvejus metus.

Jeigu sprendimas liktų galioti po galimo apeliacinio proceso, klubui gali grėsti įvairios sankcijos. Tarp galimų priemonių numatytos baudos, taškų atėmimas, pašalinimas iš lygos ir kitokios drausminės nuobaudos. Tačiau šiuo metu nėra priimta jokio sprendimo dėl konkrečios bausmės, todėl negalima teigti, kad „Manchester City“ bus atimti titulai ar klubas bus pašalintas iš „Premier“ lygos.

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„Manchester City“ savo pozicijos nepakeitė ir po naujausių pranešimų. Klubas pabrėžia, kad procesas dar nėra visiškai užbaigtas ir kad sprendimas gali būti apskųstas.

Bylos baigtis gali turėti didelę reikšmę „Manchester City“ pastarųjų metų istorijai. Nuo 2009–2010 iki 2022–2023 metų sezonų klubas iškovojo septynis „Premier“ lygos titulus, UEFA Čempionų lygos trofėjų, tris Anglijos futbolo asociacijos taures ir šešias lygos taures.

Kol kas galutinis bylos rezultatas nėra aiškus, nes dar gali būti pateiktas apeliacinis skundas, o konkrečios sankcijos nebuvo paskelbtos. Todėl artimiausias svarbus etapas bus pats sankcijų nustatymas ir galimas „Manchester City“ apeliacinis procesas.

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