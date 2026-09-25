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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Havertzas paliko Vokietijos rinktinę dėl traumos ir grįžta gydytis į Londoną

2026-09-25 14:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 14:18
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Vokietijos rinktinei tarptautinės pertraukos metu atstovavęs Kai Havertzas UEFA Tautų lygos rungtynėse su Nyderlandais patyrė traumą ir dėl šios priežasties sugrįš į Londono „Arsenal“ klubą.

Kai Havertzas | EPA / ANNA SZILAGYI

Vokietijos rinktinei tarptautinės pertraukos metu atstovavęs Kai Havertzas UEFA Tautų lygos rungtynėse su Nyderlandais patyrė traumą ir dėl šios priežasties sugrįš į Londono „Arsenal“ klubą.

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27-erių metų futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos 30 minučių, susižeidęs pakinklinę sausgyslę. Vokietijos futbolo asociacija patvirtino, kad atlikus papildomus tyrimus žaidėjui buvo nustatytas patempimas ir pastarasis jau paliko nacionalinės komandos stovyklą.

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Priminsime, jog K. Havertzas dėl kelio traumos praleido be futbolo praėjusiame sezone beveik penkis mėnesius. Visgi pastarasis pradėjo visas penkerias „Arsenal“ rungtynes startinėje sudėtyje „Premier“ lygoje šiame sezone. „Kanonierių“ vyriausiasis treneris Mikelis Arteta teikė jam pirmenybę vietoje Viktoro Gyokereso.

Anglijos čempionai tikisi, jog K. Havertzo naujausia patirta trauma nėra rimta. „Arsenal“ artimiausias rungtynes žais tik spalio 10-ąją dieną, kai susitiks su „Leeds United“.

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