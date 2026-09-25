Izraelio rinktinės puolėjas buvo išvarytas iš aikštės po kontraversiško įvarčio šventimo

Puolėjo tikslus smūgis antrojo kėlinio pradžioje išlygino susitikimo rezultatą 1:1. Pastarasis švęsdamas pelnytą įvartį nubėgo prie kampinio vėliavėlės, ją ištraukė ir atsiklaupęs ant dešiniojo kelio atliko imituojantį šūvio gestą.
Israeli footballer sent off for “shooting” with a corner flag
In the Nations League match between Austria and Israel, Israeli national team forward Abu Farhi grabbed the corner flag after scoring and mimicked a gunshot.
The footballer had already received a yellow card. The… pic.twitter.com/zRZKzQNJ1tREKLAMAREKLAMA— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026
Confusion After Israeli Footballer Sent Off For Bizarre Goal Celebration V Austriahttps://t.co/x98c8x0mP1REKLAMA— Balls.ie (@ballsdotie) September 25, 2026
Rungtynių teisėjas nedelsdamas nubaudė Izraelio rinktinės žaidėją antra geltona kortele, praėjus vos keturioms minutėms nuo pirmosios, kuri virto į raudoną.
Dešimtyje žaisti likęs Izraelis galiausiai rungtynes prieš Austriją pralaimėjo rezultatu 1:3.
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