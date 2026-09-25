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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Russellas palieka „Grizzlies“ komandą

2026-09-25 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 19:50
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Pastaruoju metu dažnai Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubus keičiančiam D'Angelo Russellui vėl teks kraustytis, nes paskelbta, jogMemfio „Grizzlies“ atsisveikino su gynėju.

(Scanpix nuotr.)

Pastaruoju metu dažnai Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubus keičiančiam D'Angelo Russellui vėl teks kraustytis, nes paskelbta, jogMemfio „Grizzlies“ atsisveikino su gynėju.

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2015-ųjų naujokų biržoje antruoju pakviestas D.Russellas karjerą pradėjo Los Andželo „Lakers“ gretose, bet nė viename klube neužsibuvo ilgiau nei trejus metus.

Po solidžių etapų Brukline, San Fransiske ir Minesotoje jis sugrįžo į „Lakers“, bet vėl buvo išsiųstas į „Nets“. Šiame klube jis baigė sezoną, praėjusią vasarą persikėlė į Dalaso „Mavericks“, kurie jį išmainė į Vašingtono „Wizards“. Šiame klube jis nesužaidė nė vieno mačo ir nauju sandoriu buvo išsiųstas į Memfį.

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Praėjusį sezoną 30 metų 191 cm ūgio gynėjo statistika ženkliai smuktelėjo. Dalase jis per 19 minučių rinko 10,2 taško (30 procentų tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.

D.Russellas nestokoja sąsajų su Lietuva – jo žmona yra lietuvių kilmės Laura Ivaniukas, žaisdamas golfą iš Justino Jaručio jis gavo simbolinius Kauno „Žalgirio“ marškinėlius.

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