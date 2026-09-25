Teisme – vaikų prievartavimu kaltinamas kunigas Švedavičius: nukentėjusių gali būti dar daugiau?

Nors tyrimo metu įrodymų prispaustas kunigas kaltę pripažino, atėjęs į teismą aukų atsiprašyti nepanoro ir drebančiomis rankomis dangstėsi nuo žurnalistų kamerų. Dabar pedofilijos byloje yra 11 nukentėjusiųjų, tačiau, anot prokuroro, jų gali būti daugiau.
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Generalinei prokuratūrai dar vasarą paskelbus, kad perduoda teismui bylą, kurioje kunigą T. Švedavičių kaltina vaikų prievartavimu, išnaudojimu pornografijai ir kitais nusikaltimais, T. Švedavičius pirmą kartą pasirodė viešumoje.
„Nieko nekomentuosiu“, – sakė kunigas.
Ikiteisminio tyrimo metu įkalčių prispaustas kunigas savo kaltę pripažino. O prisipažinti apsimoka – tai lengvinanti aplinkybė.
Kaltę pripažįsta ir gailisi
T. Švedavičių gina ir nuo jo nė per žingsnį nesitraukia jo samdytas advokatas Arūnas Kazlauskas. Tačiau į posėdį atėjo ir kitas jo advokatas, kurį skyrė valstybė.
Kunigas kaltinamas labai sunkiais nusikaltimais – mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu vaikų pornografiniais vaizdais.
„Kiek esu kalbėjęs su ginamuoju, nedaugžodžiaujant – gailisi, labai gailisi“, – sakė A. Kazlauskas.
T. Švedavičiaus byloje yra 11 nukentėjusiųjų, kuriems nusikaltimų padarymo metu tebuvo nuo 12 iki 18 metų. Dabar jie – pilnamečiai. Visi nukentėjusieji – vienos lyties, tik berniukai.
Vieno iš jų advokatas tik aptakiai papasakojo, kaip kunigas T. Švedavičius nuskriaudė jo ginamąjį.
„Nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti ikiteisminio tyrimo metu. Na ir, be abejo, buvo pažeistas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas, atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai“, – pasakojo nukentėjusiojo advokatas Tomas Januškevičius.
Anot advokato, kunigas berniuką išnaudojo ne vieną kartą. Nors tai įvyko prieš daug metų, net ir dabar, jau suaugusiam, viešai apie tai kalbėti per sunku.
„Tai yra labai skaudus įvykis žmogaus gyvenime. Žiniasklaidos dėmesys, siekis išlikti konfidencialiam – dėl šių priežasčių jis siekia nedalyvauti teismo posėdyje“, – sakė T. Januškevičius.
Paklaustas, ar kunigas savo aukos atsiprašė, advokatas paaiškino:
„Tokia situacija, kad su kaltinamuoju nenori palaikyti jokio pobūdžio kontakto“, – sakė nukentėjusiojo advokatas.
Nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau
Pareigūnai, radę pornografinius vaizdus T. Švedavičiaus kompiuteryje, išaiškino vyrus, kurie ten užfiksuoti dar būdami vaikai. Tačiau, anot prokuroro, nebuvo lengva juos įkalbėti liudyti prieš kunigą.
„Su nukentėjusiaisiais reikėjo dirbti, kad jie duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas – tas ir stabdė, kad jie laiku nepranešė“, – pasakojo prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Pareigūnai nustatė 34 nusikalstamus epizodus, kuriuos kunigas padarė per 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų. Vis dėlto, kaip mano prokuroras, aukų gali būti daugiau.
„Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusiųjų ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję ar galimai nukentėję nuo šio kunigo, prašau kreiptis tiesiai į Vilniaus apygardos prokuratūrą, pas prokurorą Egidijų Motiejūną. Būčiau tikrai dėkingas“, – tikino E. Motiejūnas.
Dokumentų paėmimas – viena iš T. Švedavičiui skirtų kardomųjų priemonių. T. Švedavičius gyvena laisvėje, tik pasirašęs pasižadėjimą neišvykti. Posėdžiai, kaip įprasta nagrinėjant su seksualiniais nusikaltimais susijusias bylas, yra nevieši. Pirmasis posėdis baigėsi maždaug po pusvalandžio.
„Pasikeitė gynėjai, gynėjui reikėjo susipažinti su byla, tai posėdis neįvyko, jį atidėjo kitai dienai“, – dalijosi T. Januškevičius.
T. Švedavičiui nukentėjusieji pateikė 6 civilinius ieškinius, kuriuose prašo nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkst. eurų. Kaltinamasis, anot arkivyskupo Gintaro Grušo, pasirengęs atlyginti žalą.
Prieš savaitę Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kito kunigo – Ryšardo Peciuno – bylą. Jis kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. R. Peciunas kaltės nepripažįsta, tačiau nesislapsto ir į visuomenei aktualius klausimus apie bylą atsakinėja.
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