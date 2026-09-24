71-erių senjorė nuteista: draugės vardu prisipirko telefonų

Teismo duomenimis, kaltinamoji Regina V., pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu iš salonų išsimokėtinai paėmė du „iPhone“ telefonus, penkis mobiliojo ryšio numerius ir mobilųjį maršrutizatorių.
„Kaltinamoji kito asmens vardu, pasinaudodama draugės asmens tapatybės kortele, sudarė sutartis dėl daiktų įsigijimo, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės“, – pranešime cituojama baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Diana Jakubėnė.
Šiaulių apylinkės teismas nuteisė senjorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą
Pasak teisėjos, kaltinamoji mobiliojo ryšio telefonus ir maršrutizatorių perdavė pažįstamam, kuriam buvo skoloje, o šis minėtus daiktus pardavė. Tokiais veiksmais Regina V. suklastojo ir panaudojo suklastotą tikrą oficialų dokumentą – dvi sutartis – ir apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, taip bendrovei padarydama 2 383 eurų žalą.
Teismo teigimu, kaltinamoji per teismo posėdį savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi. Senjorė tvirtino, kad buvo skolinga meistrui už padarytus laiptus, todėl, norėdama grąžinti skolą, iš pažįstamo asmens pasiskolino 1 200 eurų. Sumaniusi skolą grąžinti kuo greičiau, moteris teigė nuėjusi pas draugę paprašyti paimti jos vardu telefonus. Pasak kaltinamosios, draugė sutiko jai duoti asmens tapatybės kortelę.
Moteris, kurios vardu buvo sudarytos dvi paslaugų teikimo sutartys, kaltinamajai jokių pretenzijų neturėjo ir civilinių ieškinių nereiškė.
Tuo metu bendrovė, patyrusi 2 383 eurų žalą, taip pat nepareiškė civilinio ieškinio, tik išreiškė pageidavimą, kad kaltinamoji atsakytų įstatymų numatyta tvarka.
Teismas skyrė senolei vienerių metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas.
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