Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

71-erių senjorė nuteista: draugės vardu prisipirko telefonų

2026-09-24 16:24 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 16:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiaulių apylinkės teismas nuteisė 71 metų senjorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Šiaulių apylinkės teismas nuteisė 71 metų senjorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą.

REKLAMA
0

Teismo duomenimis, kaltinamoji Regina V., pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu iš salonų išsimokėtinai paėmė du „iPhone“ telefonus, penkis mobiliojo ryšio numerius ir mobilųjį maršrutizatorių. 

„Kaltinamoji kito asmens vardu, pasinaudodama draugės asmens tapatybės kortele, sudarė sutartis dėl daiktų įsigijimo, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės“, – pranešime cituojama baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Diana Jakubėnė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Šiaulių apylinkės teismas nuteisė senjorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą

Pasak teisėjos, kaltinamoji mobiliojo ryšio telefonus ir maršrutizatorių perdavė pažįstamam, kuriam buvo skoloje, o šis minėtus daiktus pardavė. Tokiais veiksmais Regina V. suklastojo ir panaudojo suklastotą tikrą oficialų dokumentą – dvi sutartis – ir apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, taip bendrovei padarydama 2 383 eurų žalą. 

REKLAMA
REKLAMA

Teismo teigimu, kaltinamoji per teismo posėdį savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi. Senjorė tvirtino, kad buvo skolinga meistrui už padarytus laiptus, todėl, norėdama grąžinti skolą, iš pažįstamo asmens pasiskolino 1 200 eurų. Sumaniusi skolą grąžinti kuo greičiau, moteris teigė nuėjusi pas draugę paprašyti paimti jos vardu telefonus. Pasak kaltinamosios, draugė sutiko jai duoti asmens tapatybės kortelę. 

REKLAMA

Moteris, kurios vardu buvo sudarytos dvi paslaugų teikimo sutartys, kaltinamajai jokių pretenzijų neturėjo ir civilinių ieškinių nereiškė.

Tuo metu bendrovė, patyrusi 2 383 eurų žalą, taip pat nepareiškė civilinio ieškinio, tik išreiškė pageidavimą, kad kaltinamoji atsakytų įstatymų numatyta tvarka. 

Teismas skyrė senolei vienerių metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų