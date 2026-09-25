Juras pasaulio jaunimo fechtavimo taurėje krito po dramatiškos kovos

Vaikinų rapyros rungtyje lietuvis pateko į pirmą atrankos grupę. Ten D. Juras laimėjo 3 kovas, patyrė 3 nesėkmes ir užtikrintai pateko į atkrintamąsias varžybas.
Atkrintamųjų varžybų starte lietuvis po dramatiškos kovos 14:15 nusileido žemiau reitinguotam iraniečiui Sadrai Hosseini. Galutinėje įskaitoje D. Jurui atiteko 133-ia vieta tarp 235 fechtuotojų.
Sportas.lt primena, kad ketvirtadienį pasaulio jaunių taurės etape D. Juras užėmė 32-ą vietą.
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