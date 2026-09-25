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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Carlikas Jonesas vedė „Partizan“ į pergalę prieš „Armani Olimpia“ Eurolygos starte

2026-09-25 23:43 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 23:43
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Moseso Wrighto startas naujame klube ir R.J. Cole'o debiutas Eurolygoje – nesusiklostė.

C.Jonesas surengė įspūdingą pasirodymą (Euroleague.net)
GALERIJA (12)

Moseso Wrighto startas naujame klube ir R.J. Cole'o debiutas Eurolygoje – nesusiklostė.

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Lietuvoje žaidusių legionierių ginama Milano „Armani Olimpia“ (0/1) išvykoje 76:92 (16:20, 20:22, 22:21, 18:29)pripažino Belgrado „Partizan“ pranašumą.

Šeimininkai diktavo sąlygas nuo rungtynių starto (18:11) ir nors Italijos klubas toli varžovų nepaleido, ketvirtajame kėlinyje jie neatsilaikė prieš Carliko Joneso šou.

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FOTOGALERIJA. „Partizan“ – „Armani Olimpia“

„Partizan“ vedlys per 5 lemiamo ketvirčio minutes pelnė 8 taškus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o C.Joneso tempiami šeimininkai nurūko į priekį – 79:68. Po šio smūgio „Armani Olimpia“ nebeatsitiesė.

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Buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis R.J.Cole'as Eurolygos debiute per 8 minutes taškų nepelnė (0/1 trit.) ir mačą baigė su minus 6 naudingumo balais.

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M.Wrightui naujo sezono startas taip pat nesiklostė – 6 taškai (2/4 dvit., 0/1 trit., 2/3 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 9 naudingumo balai.

Rungtynių MVP tapęs C.Jonesas per 25 minutes surinko 20 taškų (4/6 trit.), 10 rezultatyvių perdavimų ir 33 naudingumo balus.

„Partizan“: Carlikas Jonesas 20 (4/6 trit., 10 rez. perd., 33 naud.), Lamaras Stevensas 11, Kevarriusas Hayesas 10.

„Armani Olimpia“: Marko Guduričius ir Alecas Petersas (21 naud.) po 17, Devonas Hallas 13.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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