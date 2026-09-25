Carlikas Jonesas vedė „Partizan“ į pergalę prieš „Armani Olimpia“ Eurolygos starte

Lietuvoje žaidusių legionierių ginama Milano „Armani Olimpia“ (0/1) išvykoje 76:92 (16:20, 20:22, 22:21, 18:29)pripažino Belgrado „Partizan“ pranašumą.
Šeimininkai diktavo sąlygas nuo rungtynių starto (18:11) ir nors Italijos klubas toli varžovų nepaleido, ketvirtajame kėlinyje jie neatsilaikė prieš Carliko Joneso šou.
„Partizan“ vedlys per 5 lemiamo ketvirčio minutes pelnė 8 taškus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o C.Joneso tempiami šeimininkai nurūko į priekį – 79:68. Po šio smūgio „Armani Olimpia“ nebeatsitiesė.
Buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis R.J.Cole'as Eurolygos debiute per 8 minutes taškų nepelnė (0/1 trit.) ir mačą baigė su minus 6 naudingumo balais.
M.Wrightui naujo sezono startas taip pat nesiklostė – 6 taškai (2/4 dvit., 0/1 trit., 2/3 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 9 naudingumo balai.
First-ever Carlik Jones ↔️ Kevarrius Hayes connection!#MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC pic.twitter.com/j54X7gw2Ll— EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2026
Rungtynių MVP tapęs C.Jonesas per 25 minutes surinko 20 taškų (4/6 trit.), 10 rezultatyvių perdavimų ir 33 naudingumo balus.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 20 (4/6 trit., 10 rez. perd., 33 naud.), Lamaras Stevensas 11, Kevarriusas Hayesas 10.
„Armani Olimpia“: Marko Guduričius ir Alecas Petersas (21 naud.) po 17, Devonas Hallas 13.
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