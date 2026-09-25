Stanioniui – aukščiausias įvertinimas iš sparingo partnerio: „Kito lygio boksininkas“

Antra pagrindine vakaro kova taps Eimanto Stanionio sugrįžimas į profesionalų ringą ir Lietuvą po metų pertraukos. E. Stanionis (16-1, profesionalų boksas) Kaune susitiks su 24-erių talentingu Pietų Afrikos Respublikos boksininku Kaine’u Fourie (13-2-2, profesionalų boksas). Tai bus profesionali 10 raundų bokso kova, kuri įvyks svorio kategorijoje iki 150 svarų (iki 68,08 kg).
Ruošdamasis sugrįžimui E. Stanionis treniravosi su ne vienu pajėgiu boksininku. Vienas jo sparingo partnerių buvo nepralaimintis suomis Ilari Kujala (13-0, 3 nokautai), kuris liko sužavėtas lietuvio sportine forma.
„Eimanto forma puiki. Jis atlieka stiprius šoninius smūgius, visada spaudžia varžovą“, – sakė I. Kujala.
Į E. Stanionio stovyklą taip pat atvyko patyręs Belgijos boksininkas Anasas Messaoudi (18-0-2, 12 nokautų). Jis savo karjeroje yra dirbęs su vienu geriausių pasaulio boksininkų Jaronu Ennisu, tapęs IBF tarptautiniu čempionu, o du kartus kovose dėl EBU Europos čempiono diržo pasiekė lygiąsias. Viena jų buvo prieš Lietuvos bokso gerbėjams gerai pažįstamą Samuelį Moliną.
„Kovojau su daug boksininkų. Teko sparinguoti ir su Jaronu Ennisu Filadelfijoje.
Stanionis yra kito lygio boksininkas. Jis buvo pasaulio čempionas, todėl lygis tikrai aukštas. Stanionis geba „keisti lygius“, smūgiuoti tiek į galvą, tiek į korpusą. Prieš jį tu visada turi išlikti susikaupęs“, – E. Stanionio stipriąsias savybes išskyrė A. Messaoudi.
Pats E. Stanionis jau yra užsiminęs ir apie galimus artimiausius karjeros planus. Pergalės prieš K. Fourie atveju vienas iš lietuvio norimų scenarijų – susikauti su S. Molina, o vėliau ringe susitikti su kitu gerai Lietuvos bokso gerbėjams pažįstamu kovotoju Egidijumi Kavaliausku.
E. Stanionis dar visai neseniai galvojo, kad jo karjera bokse – baigta. Visgi, po pertraukos meilė šiam sportui grįžo. Dabar lietuvis tikina, kad prasideda antrasis jo karjeros bokse tarpsnis.
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