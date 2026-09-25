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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Stanioniui – aukščiausias įvertinimas iš sparingo partnerio: „Kito lygio boksininkas“

2026-09-25 23:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 23:12
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Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

Eimantas Stanionis | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

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Antra pagrindine vakaro kova taps Eimanto Stanionio sugrįžimas į profesionalų ringą ir Lietuvą po metų pertraukos. E. Stanionis (16-1, profesionalų boksas) Kaune susitiks su 24-erių talentingu Pietų Afrikos Respublikos boksininku Kaine’u Fourie (13-2-2, profesionalų boksas). Tai bus profesionali 10 raundų bokso kova, kuri įvyks svorio kategorijoje iki 150 svarų (iki 68,08 kg).

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Ruošdamasis sugrįžimui E. Stanionis treniravosi su ne vienu pajėgiu boksininku. Vienas jo sparingo partnerių buvo nepralaimintis suomis Ilari Kujala (13-0, 3 nokautai), kuris liko sužavėtas lietuvio sportine forma.

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„Eimanto forma puiki. Jis atlieka stiprius šoninius smūgius, visada spaudžia varžovą“, – sakė I. Kujala.

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Į E. Stanionio stovyklą taip pat atvyko patyręs Belgijos boksininkas Anasas Messaoudi (18-0-2, 12 nokautų). Jis savo karjeroje yra dirbęs su vienu geriausių pasaulio boksininkų Jaronu Ennisu, tapęs IBF tarptautiniu čempionu, o du kartus kovose dėl EBU Europos čempiono diržo pasiekė lygiąsias. Viena jų buvo prieš Lietuvos bokso gerbėjams gerai pažįstamą Samuelį Moliną.

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„Kovojau su daug boksininkų. Teko sparinguoti ir su Jaronu Ennisu Filadelfijoje.

Stanionis yra kito lygio boksininkas. Jis buvo pasaulio čempionas, todėl lygis tikrai aukštas. Stanionis geba „keisti lygius“, smūgiuoti tiek į galvą, tiek į korpusą. Prieš jį tu visada turi išlikti susikaupęs“, – E. Stanionio stipriąsias savybes išskyrė A. Messaoudi.

Pats E. Stanionis jau yra užsiminęs ir apie galimus artimiausius karjeros planus. Pergalės prieš K. Fourie atveju vienas iš lietuvio norimų scenarijų – susikauti su S. Molina, o vėliau ringe susitikti su kitu gerai Lietuvos bokso gerbėjams pažįstamu kovotoju Egidijumi Kavaliausku.

E. Stanionis dar visai neseniai galvojo, kad jo karjera bokse – baigta. Visgi, po pertraukos meilė šiam sportui grįžo. Dabar lietuvis tikina, kad prasideda antrasis jo karjeros bokse tarpsnis.

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