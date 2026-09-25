Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisėjų taryba dėl teisėjų kadencijos ilginimo: būtina platesnė diskusija

2026-09-25 21:41 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 21:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seime svarstant siūlymą teisėjų įgaliojimų amžiaus ribą ilginti nuo 65 iki 70 metų, Teisėjų taryba ragina šį klausimą vertinti kompleksiškai, atsižvelgiant į galimą poveikį teisėjų socialinėms garantijoms, profesinei karjerai, kartų kaitai ir naujų teisėjų pritraukimui.

Teisėjai (nuotr. Elta)

Seime svarstant siūlymą teisėjų įgaliojimų amžiaus ribą ilginti nuo 65 iki 70 metų, Teisėjų taryba ragina šį klausimą vertinti kompleksiškai, atsižvelgiant į galimą poveikį teisėjų socialinėms garantijoms, profesinei karjerai, kartų kaitai ir naujų teisėjų pritraukimui.

REKLAMA
0

Teisėjų taryba oficialią poziciją šiuo klausimu nusprendė suformuluoti po diskusijų su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Tarybos Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetui pavesta poziciją parengti iki spalio 15 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Teisėjų taryba pasirengusi kartu su įstatymų leidėju ir kitomis institucijomis diskutuoti ir ieškoti subalansuotų sprendimų, kurie leistų išsaugoti patyrusių teisėjų kompetenciją, užtikrintų socialinių garantijų stabilumą, profesinės karjeros galimybes ir kartų kaitą“, – penktadienį paskelbtame pranešime cituojama Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė.

REKLAMA
REKLAMA

Inicijavo teisėjų apklausą

Taryba taip pat inicijavo teisėjų apklausą. Joje dalyvavo 510 iš 715 šiuo metu pareigas einančių teisėjų. Už teisėjų įgaliojimų pratęsimą iki 70 metų, išlaikant galimybę pageidaujantiems teisėjams pasitraukti sulaukus 65 metų ir iš karto gauti teisėjo valstybinę pensiją, pasisakė 277 teisėjai, prieš – 233.

REKLAMA

Vis dėlto patys eiti teisėjo pareigas iki 70 metų norėtų 121 teisėjas, o 389 tokios galimybės nepageidautų. 171 teisėjas mano, kad įgaliojimų ilginimas turėtų būti siejamas su senatvės pensijos amžiaus didinimu, tam nepritaria 339 teisėjai.

Taryba taip pat nurodo, kad Europos valstybėse teisėjų profesinės veiklos trukmės modeliai skiriasi. Išanalizavus 29 valstybių praktiką, nustatyta, kad aštuoniose jų teisėjų įgaliojimų amžiaus riba yra 65 metai, dar aštuoniose – nuo 66 iki 69 metų, o 13 valstybių ji siekia 70 metų ar daugiau.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų