Lietuvos rinktinė ruošiasi debiutui „Backyard Ultra“ pasaulio čempionate

„Backyard Ultra“ (BYU) bėgimo varžybų formatas paremtas principu „Last Man Standing“, kas reiškia, kad bėgama tol, kol trasoje lieka bent vienas dalyvis. Per vieną valandą sportininkai turi įveikti 6,7 km atstumą (tai vadinama kilpa pagal anglišką žodį loop), o likęs laikas (jei tokio yra) yra skiriamas poilsiui, valgiui, miegui ir t.t. Valandai pasibaigus bėgama nauja kilpa, kol yra bėgti galinčių sportininkų. Nauja kilpa prasideda lygiai po valandos nuo ankstesnės kilpos pradžios.
BYU formato varžybose nugalėtojas vienas varžybų tęsti nebegali – likus vienam sportininkui ir jam nubėgus paskutinę kilpą varžybos yra stabdomos. Tad norint pasiekti labai aukštą rezultatą reikia, kad varžybose dalyvautų bent du labai panašaus pajėgumo ir ištvermės sportininkai.
Išskirtinis čia ir pats pasaulio čempionatas, kuris vyksta visose jame dalyvaujančiose valstybėse tuo pat metu – šiemet tam parinkta spalio 17-oji.
Tai reiškia, kad visose valstybėse visi atletai startuoja tuo pat metu, o pasaulio čempionai gali paaiškėti bet kurioje mūsų planetos vietoje. Tai – komandinės varžybos, kuriose sumuojamios visų 15 bėgikų nubėgtos kilpos – už vieną kilpą skiriamas vienas taškas.
2024 m. čempione tapo Belgijos komanda, kurios kiekvienas narys įveikė bent 48 kilpas – tai reiškia, kad bėgo 48 valandas. Viso belgai surinko 1147 kilpas. Trys belgų lyderiai nubėgo net po 110 kilpų, užsitikrino čempionų titulą Belgijai ir varžybų nebetęsė. BYU pasaulio rekordas pasiektas pernai Australijoje, kur Philas Gore’as įveikė net 119 kilpų.
Toks rezultatas reiškia, kad 2024 m. pasaulio komandinis čempionatas truko daugiau nei 4 paras.
Lietuvos rekordas priklauso JAV gyvenančiam lietuviui Harry Šubertui ir siekia 64 kilpas, tačiau Haroldas čempionate startuoti negalė. Tačiau pasaulio čempionato progą į Lietuvą atvyksta kita ilgametė Lietuvos rekordininkė Julija Šorytė, kuri yra įveikusi 60 kilpų. Tarp vyrų šioje šalies rinktinėje lyderis yra Vilniuje gyvenantis Tomas Aglinskas (43 kilpos).
BYU pasaulio čempionate atletai pagal lytis neskirstomi, tad rinktinę gali sudaryt ir vien vyrai arba vien moterys. Lietuvos komandoje yra 12 vyrų ir 3 moterys bėgikės. Norint patekti į nacionalinę komandą per 2 metų periodą nuo vieno čempionato iki kito bėgikas turi įveikti bent 24 kilpas bet kuriose BYU formato varžybose.
Lietuvos „Backyard Ultra“ varžybų organizatorius ir bendruomenės siela Marijus Keršulis rinktinei kelia tikslą patekti į stipriausių pasaulio bėgimo valstybių 20-uką. Iš viso pasaulio čempionate dalyvaus 73 valstybių komandos, Rusijos bėgikai į varžybas nepriimti.
Lietuvos rinktinė BYU pasaulio komandiniam čempionatui:
Julija Šorytė, 60 kilpų
Tomas Aglinskas, 43 kilpos
Tomas Puida, 42
Ernestas Vedeikis, 37
Algis Pacevičius, 37
Marius Zakarauskas, 34
Aleksandras Dubinovičius, 34
Edgar Martinkevič, 32
Alvydas Batakis, 31
Ramūnas Klimavičius, 30
Vaidas Velutis, 30
Roberta Mekšraitytė, 30
Milda Grušauskaitė, 30
Julius Gelšvartas, 27
Deividas Toleikis, 26
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