Olimpietė Judita Traubaitė – tarp 8 stipriausių Europos orientacininkių

Savaitę Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse vykstančiame čempionate šiandien buvo kovojama dėl čempionų titulų vidutinėje trasoje. Tarp 70-ies A finalo dalyvių 21-a startavusi J. Traubaitė 5,5 km trasą įveikė per 36 min. 27 sek. ir beveik valandai įsitaisė ant varžybų arenoje įrengtos lyderių sofos. Vis dėl to keletas vėliau startavusių lyderių trasą įveikė greičiau. J. Traubaitė užfiksavo trečią geriausią rezultatą Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje – užėmė 8-ą vietą. Pirmajame Europos čempionate 2000 m. Giedrė Voverienė finišavo 5-a, 2004 m. Dainora Alšauskaitė laimėjo sidabro medalį.
„Labai geras jausmas, nesitikėjau čia pasėdėti (ant lyderių sofos – aut. past.). Visai smagiai trasoje bėgosi, aišku, klaidelių neišvengiau, bet milžiniškas skirtumas nuo ketvirtadienio varžybų. Jeigu turėčiau daugiau patirties bėgant tokiomis sąlygomis, kai išminti takeliai, tai būtų galima būtų kur kas daugiau jais pasitikėti – pasižiūri žemėlapyje kryptį ir gali jį po pažastimi neštis. Šiandien taip nedariau, nes nebuvo tokio didelio užtikrintumo. Trasa buvo smagi, geru ritmu sekėsi judėti“, – po finišo sakė J. Traubaitė.
Europos čempione tapo Hanna Lundberg iš Švedijos (33 min. 20 sek.), o kita Lietuvos atstovė Aušrinė Kutkaitė užėmė 45-ą vietą.
Vyrų varžybose – antras medalis Norvegijos žvaigždei
Pirmą kartą Lietuvoje vykstančio čempionato herojumi tapo Kasperas Harlemas Fosseris. Prieš kelias dienas iškovojęs čempiono titulą ilgojoje trasoje, norvegas šiandien triumfavo ir vidutinėje trasoje. Tituluotas orientacininkas pirmą kartą savo karjeroje laimėjo šios trasos aukso medalį.
„Keletą kartų čempionatuose buvau netoli titulo, bet iki šiandienos taip ir neturėjau šio laimėjimo. Labai norėjau nugalėti. Trasa buvo šiek tiek kitokia, nei tikėjausi. Tai buvo ne apie darbą su kompasu, bet apie orientavimąsi tankiame miške“, – džiaugėsi ir pasaulio taurės varžybų nugalėtoju tapęs K. H. Fosseris.
Vienintelis vidutinės trasos A finale startavęs Lietuvos atstovas Tautvydas Rimkus užėmė 59-ą vietą.
„Miškas buvo intensyvus tiek iš orientavimosi, tiek iš bėgimo pusės, nuo pat pirmųjų metrų reikėjo bėgti labai susikaupus ir kovoti su mišku, nes jis vietomis buvo labai privirtęs, labai tankus, tačiau antroje trasos pusėje buvo ir lengviau bėgamų vietų. Man nepasisekė jau pirmame punkte – padariau vidutiniško dydžio klaidą, vidurinę dalį įveikiau tikrai neblogai, o pabaigoje jau jautėsi nuovargis kojose po kvalifikacijos ir ilgosios trasos varžybų“, – pasirodymą apibendrino T. Rimkus.
Finalinę čempionato dieną Petroškų miške vyks estafečių varžybos, kuriose Lietuvai atstovaus po 3 šalies moterų ir vyrų komandas.
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