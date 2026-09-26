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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Mbappe dėl traumos palieka Prancūzijos rinktinės stovyklą

2026-09-26 18:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 18:54
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Pergalingą įvartį Prancūzijos rinktinei UEFA Tautų lygos rungtynėse prieš Turkiją pelnęs Kylianas Mbappe dėl patirtos traumos buvo priverstas palikti nacionalinės komandos stovyklą.

Kylianas Mbappe | EPA / STRINGER nuotr.

Pergalingą įvartį Prancūzijos rinktinei UEFA Tautų lygos rungtynėse prieš Turkiją pelnęs Kylianas Mbappe dėl patirtos traumos buvo priverstas palikti nacionalinės komandos stovyklą.

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K. Mbappe antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Prancūziją į priekį, tačiau praėjus kelioms akimirkoms nukrito ant vejos ir susiėmė už kairiojo kelio. Pastarasis skausmą pajuto iš karto po atlikto smūgio. Nepaisant to, jog iš pradžių jam buvo suteikta pagalba ir grįžo į aikštę, tačiau netrukus buvo priverstinai pakeistas.

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„Nieko gero. Jam teks grįžti. Neketiname rizikuoti. Tai nelabai nuteikia optimistiškai“, – po rungtynių kalbėjo Prancūzijos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigose debiutavęs Zinedine‘as Zidane‘as.

Prancūzijos futbolo federacija patvirtino, jog K. Mbappe patyrė sausgyslės traumą ir praleis likusią stovyklos dalį.

Prancūzija likusios tarptautinės rinktinių pertraukos metu UEFA Tautų lygoje du kartus susitiks su Belgija ir vieną kartą su Italija.

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