Mbappe dėl traumos palieka Prancūzijos rinktinės stovyklą

K. Mbappe antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Prancūziją į priekį, tačiau praėjus kelioms akimirkoms nukrito ant vejos ir susiėmė už kairiojo kelio. Pastarasis skausmą pajuto iš karto po atlikto smūgio. Nepaisant to, jog iš pradžių jam buvo suteikta pagalba ir grįžo į aikštę, tačiau netrukus buvo priverstinai pakeistas.
„Nieko gero. Jam teks grįžti. Neketiname rizikuoti. Tai nelabai nuteikia optimistiškai“, – po rungtynių kalbėjo Prancūzijos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigose debiutavęs Zinedine‘as Zidane‘as.
Prancūzijos futbolo federacija patvirtino, jog K. Mbappe patyrė sausgyslės traumą ir praleis likusią stovyklos dalį.
Prancūzija likusios tarptautinės rinktinių pertraukos metu UEFA Tautų lygoje du kartus susitiks su Belgija ir vieną kartą su Italija.
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