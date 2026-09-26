Lekavičius buvo kuklus, o AEK nusileido „Olympiacos“ ekipai

Kitame pusfinalyje susitiks Atėnų „Panathinaikos“ ir Salonikų PAOK.
L.Lekavičius per 14 minučių pelnė 3 taškus (1/4 tritaškiai), sugriebė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po kartą prasižengė ir suklydo bei surinko 3 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems Georgios Tsalmpouris įmetė 18 taškų, Nelly Josephas – 16, Landersas Nolley – 12, Dimitris Katsivelis pridėjo 10.
Nugalėtojams Donta Hallas (7 atk. kam.) ir Jeanas Montero (3/7 tritaškiai) surinko po 19 taškų, Tyleris Dorsey (4/8 tritaškiai) ir Aleksandras Vezenkovas (6 atk. kam.) – po 14.
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