„Man City“ nekaltumu tikintis Rodri pareiškė, jog klubo sėkmė yra pelnyta

„Jei gerai pamenu, 2020 m. išgyvenome tokį patį procesą. Klubas visada mums sakė išlikti ramiems, kad būsime išteisinti, kad nieko nepadarėme ir klubas buvo pripažintas nekaltu. Tikėkimės, kad teisingumas bus įvykdytas. Aš tikiu klubo nekaltumu. Gerai pažįstu šį klubą“, – kalbėjo Rodri.
Rodri atstovaudamas „Man City“ keturis kartus laimėjo Anglijos „Premier“ lygą bei vieną kartą triumfavo UEFA Čempionų lygoje.
„Mums žaidėjams viskas atrodo kitaip nei žiniasklaidos atstovams. Suprantu įvairias nuomones. Šiuo metu tai yra svarbi tema, mes visada stengiamės mąstyti pozityviai. Kai kasdien gyveni tame klube, kartu su visais žmonėmis, kurie daugelį metų sunkiai dirbo, kad pasiektume sėkmę, su Pepu Guardiola, savininkais, visais, kurie prie to prisidėjo, to jie iš mūsų atimti negali.
Tai yra dalykas, kurio nenusipirksi už pinigus. Tai pastangos, partnerystė ir buvimas petys į petį. „Wembley“ stadione mus lydėjo didelė sėkmė ir galiu pasakyti, kad viską pasiekėme pelnytai. Visi privalo laikytis taisyklių, tam pritariu, tačiau tai yra šiuolaikinio futbolo dalis. Klubas visada tvirtino, kad nėra nieko blogo padaręs“, – tikino ispanas.
Kol kas nėra paskelbtos jokios galutinės sankcijos. „Premier“ lyga oficialiai nuo šio sprendimo atsiribojo nekomentuodama konfidencialaus proceso, o „Man City“ teigia, kad byloje dar liko svarbių etapų. Klubas taip pat ketina apskųsti komisijos sprendimą.
Rodri su Ispanijos rinktine šeštadienį UEFA Tautų lygos rungtynėse, vyksiančiose „Wembley“ stadione, susitiks su Anglija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.