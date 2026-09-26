Zidane`o debiutas UEFA Tautų lygoje: Prancūzija nugalėjo Turkiją, pergalę lėmė Mbappe įvartis

Prancūzai pirmose rungtynėse išvykoje nugalėjo Turkijos komandą. Jie dvikovą laimėjo minimaliu rezultatu 1:0.
Prancūzijos rinktinei pergalę atnešė didžiausia jos žvaigždė Kylianas Mbappe. Po oponentų klaidos netoli vartų puolėjas gavo erdvės ir paleido kamuolį į artimąjį vartų kampą.
Turkai dvikovą baigė be vartininko Ugurcano Cakiro. Jis paliko vartus siekdamas nutraukti greitą ataką, bet jau už baudos aikštelės slysdamas kamuolį prilietė ranka, už ką jam buvo parodyta raudona kortelė.
Tai buvo pirmosios Prancūzijos rinktinės rungtynės, kuriose už komandos vairo stovėjo Zinedine`as Zidane`as. Legendinis prancūzas perėmė komandos vairą iš Didier Deschampso.
Kitą dvikovą UEFA Tautų lygoje prancūzai žais su belgais.
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