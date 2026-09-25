Italijos futbolo rinktinė pralaimėjo Belgijos ekipai pirmose UEFA Tautų lygos rungtynėse sugrįžus Mancini

Italijos futbolininkai namuose priėmė Belgijos atstovus. Savo gerbėjų pradžiuginti jiems nepavyko: patirtas pralaimėjimas 0:2.
Rungtynėse abi komandos žaidė ganėtinai atvirai ir turėjo ne vieną progą. Tiesa, jei svečiai dukart jomis naudojosi, italams pasižymėti taip ir nepavyko.
Pirmajame kėlinyje į priekį belgus išvedė PSG puolėjas Mika Godtsas, o po pertraukos pergalę užtvirtino Dodi Lukebakio.
Tai buvo pirmosios UEFA Tautų lygos A diviziono I grupės rungtynės. Kitą susitikimą italai žais su Turkijos ekipa.
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