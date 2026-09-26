Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada

Vyras prisiminė kartu nukeliautą kelią bei paskutinę žinutę iš Klarko, kurią gavo vos prieš kelias dienas.
Prisiminė paskutinę žinutę
„Buvo daug bendrų darbų. Mes koncertuodavome kartu su grupe „Alergija“, nes Klarkas buvo „Alergijoje“, vėliau buvo kitas kolektyvas. Po to, aišku, išaušo žvaigždžių valanda su grupe „Balius“.
Tų bendrų koncertų esame turėję ne vieną, ne dešimt, o šimtus. Tiesą sakant, galėjau įsivaizduoti daug kitų žmonių išeinant, bet kad Klarkas taip staiga... Man tai buvo šokas“, – pasakojo jis.
A. Valinskas prisiminė ir paskutinę žinutę iš Klarko, kuri jį pasiekė dar visai neseniai. Dabar ji amžiams išliks jo atmintyje.
„Bet yra vienas labai simboliškas dalykas. Kai prieš kelias dienas buvo kilęs tas žurnalistų sukeltas šaršalas dėl mano išvežimo į ligoninę, Klarkas buvo antras žmogus, kuris man atsiuntė žinutę. Ką tik ją dar kartą peržiūrėjau. Jis parašė: „Laikykis.“
Pirmasis man parašė Marijonas, antrasis – Klarkas. Dabar, kai pagalvoju, jis vos prieš kelias dienas man linkėjo laikytis, o pats neišsilaikė... Taip makabriškai skamba“, – liūdesio neslėpė pašnekovas.
Pasak A. Valinsko, velionį jis prisimena kaip žmogų, kuriuo visada buvo galima pasitikėti, jis išsiskyrė savo santūrumu.
„Mūsų keliai daug kartų susitiko renginiuose, projektuose, koncertuose, stadionuose ir salėse. Iš tiesų tai buvo vienas iš tų žmonių, kuriais galėjai pasitikėti.
Humoristai, kai susitinka, kartais tarpusavyje vos ne konkuruoja užkulisiuose – kuris kokį anekdotą pasakys. Nemoka patylėti. Tas bendravimas užkulisiuose pakankamai vargina, nes paskui turi eiti į sceną ir kalbėti. O Klarkas buvo iš tų, kurie nelabai mėgdavo kalbėti ne scenoje. Tuo jis ir išsiskyrė iš visų mūsų kolegų. Kiek pamenu, jis buvo bene santūriausias iš visų“, – teigė jis.
Pasak Arūno, pats Gintautas, nors turėjo sveikatos problemų, niekada nesiskundė, ir per visą laiką scenoje išliko nuoširdus, nepalikdamas abejingų.
„Visi žinojo apie tam tikras jo sveikatos problemas, bet jos nebuvo kritinės. Todėl šita baigtis ir yra tokia netikėta.
Jis niekada nesiguosdavo ir nesakydavo, kad jam blogai. Kita vertus, žmonės, kurie yra pakankamai santūrūs, dažnai nesiguodžia ir neina į viešumą sakydami, kad jiems blogai. Kai ištinka faktas, tai, deja, jis ištinka. Kartais viskas baigiasi geruoju, o vieną kartą mums visiems baigsis bloguoju, kaip nutiko Klarkui.
Šiuo atveju galime tik taip makabriškai pasidžiaugti, kad Klarkas sugebėjo nugyventi, nors ir ne patį ilgiausią, bet tikrai įdomų ir jo paties mylėtą gyvenimą.
Šis žanras buvo jo gyvenimas, scena buvo jo namai. Gaila, kad daugiau jo nebematysime. Vieni jį mėgo, kiti nemėgo, kai kurie gal net nekentė, bet jis tam ir buvo atlikėjas, kad nepaliktų abejingų.
Vieni, sakykime, nuo „Baliaus“ alpo iš susižavėjimo, kiti sakė, kad tai kičas. Bet tai, ką jis darė, darė užtikrintai ir nuoširdžiai. Jis turėjo puikų vokalą, puikią klausą, dainuodavo tai, ką norėjo ir pats pasirinkdavo“, – apibendrino jis.
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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