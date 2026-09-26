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Paskutinis netikėtai mirusio Gintauto Kirkilo-Klarko interviu: pasakojo apie anūkus ir ateities planus

2026-09-26 12:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 12:32
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Šiandien, rugsėjo 26-ąją, paaiškėjo skaudi žinia, kad Anapilin iškeliavo legendinis atlikėjas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Žinia Delfi patvirtino jo dukra Jurga.

Šiandien, rugsėjo 26-ąją, paaiškėjo skaudi žinia, kad Anapilin iškeliavo legendinis atlikėjas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Žinia Delfi patvirtino jo dukra Jurga.

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Dar rugpjūtį G. Kirkila-Klarkas lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“, kurioje papasakojo apie tuometinį etapą, gyvenimo vingius ir planus.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas

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Žemiau pateikiame paskutinį legendinio dainininko interviu.

Paskutinis interviu su Gintautu Kirkila-Klarku

„Negalime skųstis, džiaugiamės, kad yra darbų. Kartais net pagalvoji, kad tokiuose metuose jų reikėtų mažiau. Klausimas, kur jie buvo tada, kai buvome jaunesni“, – laidoje šyptelėjo jis. 

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Vyras pasakojo, kad gyvenime dabar galima įžvelgti savotišką atgimimą. Vis dėlto darbo ritmas nėra tolygus – kaip ir daugelyje pramogų sričių, jį stipriai diktuoja sezoniškumas.

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„Mūsų darbe sezoniškumas labai didelis – vasarą daugiau, po to sumažėja, prieš žiemos pradžią vėl pilna. Tokios bangomis mes ir gyvename“, – tuomet pasakojo atlikėjas.

Kaubojiška skrybėlė tapo įvaizdžio dalimi

Į laidą Klarkas, kaip ir įprasta, atvyko pasipuošęs ikaubojiška skrybėle. Pasirodo, šis aksesuaras jo garderobe atsirado visai netikėtai – kaip lauktuvė iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

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„Kai mano žmona su savo klasioku išskrido į Ameriką pas jų klasiokės vestuves, grįždami jie man parnešė tokią kaubojišką skrybėlę. Nuo to laiko ir liko tokia įvaizdžio dalis“, – atskleidė Klarkas.

Atlikėjas taip pat papasakojo, kad vasaros pabaigoje jo laukia itin intensyvus darbų etapas. Jo kalendoriuje – miestelių šventės, privatūs renginiai ir, žinoma, viena ypatingiausių progų.

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„Vasaros pabaigoje esu labai užimtas – keletas miestelių švenčių, paskui keletas privačių renginių ir didžiausias koncertas – anūkai atvažiuoja. Jie gyvena Vokietijoje, matomės du–keturis kartus per metus. Tad šventė didelė, didelis koncertas“, – šypsodamasis sakė atlikėjas. 

Nors muzika ir scena jo gyvenime užima svarbią vietą, pats Klarkas prisipažįsta su tekstais nelabai draugaujantis. Vieną iš nedaugelio savo tekstų jis sukūrė kartu su žmona, o kitų dainų žodžių ieškojo tarp poetų kūrybos.

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„Aš pats su tekstais nelabai draugauju, vienintelis tekstas apie traktoriuką yra sukurtas su žmona. O šiaip aš bandau ieškoti poezijos. Mano soliniame albume buvo aktoriaus Valdo Žilėno eilėraščiai, jis rašė juos sau, nepublikavo. Kai jis išėjo, jo žmona man atidavė juos“, – pasakojo laidos svečias. 

Į programavimą nuvedė mintis apie ateitį

Tačiau muzika nėra vienintelė sritis, kurią gyvenime yra išbandęs Klarkas. Tam tikru metu jis nusprendė pasidomėti programavimu. Šį sprendimą paskatino visai praktiška mintis – suvokimas, kad scenoje žmogus negali būti amžinai.

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„Pradedi žmogus mąstyti, galvoti, kad juk nestrakaliosi toje scenoje visada. Geriausia, kai pats nueini, o ne kai tave nuveda. Pasitaikė kaip tik kursai“, – apie susidomėjimo programavimu pradžią pasakojo Klarkas.

Atlikėjas taip pat papasakojo, kad vasaros pabaigoje jo laukia itin intensyvus darbų etapas. Jo kalendoriuje – miestelių šventės, privatūs renginiai ir, žinoma, viena ypatingiausių progų.

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„Vasaros pabaigoje esu labai užimtas – keletas miestelių švenčių, paskui keletas privačių renginių ir didžiausias koncertas – anūkai atvažiuoja. Jie gyvena Vokietijoje, matomės du–keturis kartus per metus. Tad šventė didelė, didelis koncertas“, – šypsodamasis sakė atlikėjas. 

Nors muzika ir scena jo gyvenime užima svarbią vietą, pats Klarkas prisipažįsta su tekstais nelabai draugaujantis. Vieną iš nedaugelio savo tekstų jis sukūrė kartu su žmona, o kitų dainų žodžių ieškojo tarp poetų kūrybos.

REKLAMA

„Aš pats su tekstais nelabai draugauju, vienintelis tekstas apie traktoriuką yra sukurtas su žmona. O šiaip aš bandau ieškoti poezijos. Mano soliniame albume buvo aktoriaus Valdo Žilėno eilėraščiai, jis rašė juos sau, nepublikavo. Kai jis išėjo, jo žmona man atidavė juos“, – pasakojo laidos svečias. 

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Į programavimą nuvedė mintis apie ateitį

Tačiau muzika nėra vienintelė sritis, kurią gyvenime yra išbandęs Klarkas. Tam tikru metu jis nusprendė pasidomėti programavimu. Šį sprendimą paskatino visai praktiška mintis – suvokimas, kad scenoje žmogus negali būti amžinai.

„Pradedi žmogus mąstyti, galvoti, kad juk nestrakaliosi toje scenoje visada. Geriausia, kai pats nueini, o ne kai tave nuveda. Pasitaikė kaip tik kursai“, – apie susidomėjimo programavimu pradžią pasakojo Klarkas.

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

 

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