Paskutinis netikėtai mirusio Gintauto Kirkilo-Klarko interviu: pasakojo apie anūkus ir ateities planus

Dar rugpjūtį G. Kirkila-Klarkas lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“, kurioje papasakojo apie tuometinį etapą, gyvenimo vingius ir planus.
Žemiau pateikiame paskutinį legendinio dainininko interviu.
Paskutinis interviu su Gintautu Kirkila-Klarku
„Negalime skųstis, džiaugiamės, kad yra darbų. Kartais net pagalvoji, kad tokiuose metuose jų reikėtų mažiau. Klausimas, kur jie buvo tada, kai buvome jaunesni“, – laidoje šyptelėjo jis.
Vyras pasakojo, kad gyvenime dabar galima įžvelgti savotišką atgimimą. Vis dėlto darbo ritmas nėra tolygus – kaip ir daugelyje pramogų sričių, jį stipriai diktuoja sezoniškumas.
„Mūsų darbe sezoniškumas labai didelis – vasarą daugiau, po to sumažėja, prieš žiemos pradžią vėl pilna. Tokios bangomis mes ir gyvename“, – tuomet pasakojo atlikėjas.
Kaubojiška skrybėlė tapo įvaizdžio dalimi
Į laidą Klarkas, kaip ir įprasta, atvyko pasipuošęs ikaubojiška skrybėle. Pasirodo, šis aksesuaras jo garderobe atsirado visai netikėtai – kaip lauktuvė iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
„Kai mano žmona su savo klasioku išskrido į Ameriką pas jų klasiokės vestuves, grįždami jie man parnešė tokią kaubojišką skrybėlę. Nuo to laiko ir liko tokia įvaizdžio dalis“, – atskleidė Klarkas.
Atlikėjas taip pat papasakojo, kad vasaros pabaigoje jo laukia itin intensyvus darbų etapas. Jo kalendoriuje – miestelių šventės, privatūs renginiai ir, žinoma, viena ypatingiausių progų.
„Vasaros pabaigoje esu labai užimtas – keletas miestelių švenčių, paskui keletas privačių renginių ir didžiausias koncertas – anūkai atvažiuoja. Jie gyvena Vokietijoje, matomės du–keturis kartus per metus. Tad šventė didelė, didelis koncertas“, – šypsodamasis sakė atlikėjas.
Nors muzika ir scena jo gyvenime užima svarbią vietą, pats Klarkas prisipažįsta su tekstais nelabai draugaujantis. Vieną iš nedaugelio savo tekstų jis sukūrė kartu su žmona, o kitų dainų žodžių ieškojo tarp poetų kūrybos.
„Aš pats su tekstais nelabai draugauju, vienintelis tekstas apie traktoriuką yra sukurtas su žmona. O šiaip aš bandau ieškoti poezijos. Mano soliniame albume buvo aktoriaus Valdo Žilėno eilėraščiai, jis rašė juos sau, nepublikavo. Kai jis išėjo, jo žmona man atidavė juos“, – pasakojo laidos svečias.
Į programavimą nuvedė mintis apie ateitį
Tačiau muzika nėra vienintelė sritis, kurią gyvenime yra išbandęs Klarkas. Tam tikru metu jis nusprendė pasidomėti programavimu. Šį sprendimą paskatino visai praktiška mintis – suvokimas, kad scenoje žmogus negali būti amžinai.
„Pradedi žmogus mąstyti, galvoti, kad juk nestrakaliosi toje scenoje visada. Geriausia, kai pats nueini, o ne kai tave nuveda. Pasitaikė kaip tik kursai“, – apie susidomėjimo programavimu pradžią pasakojo Klarkas.
Atlikėjas taip pat papasakojo, kad vasaros pabaigoje jo laukia itin intensyvus darbų etapas. Jo kalendoriuje – miestelių šventės, privatūs renginiai ir, žinoma, viena ypatingiausių progų.
„Vasaros pabaigoje esu labai užimtas – keletas miestelių švenčių, paskui keletas privačių renginių ir didžiausias koncertas – anūkai atvažiuoja. Jie gyvena Vokietijoje, matomės du–keturis kartus per metus. Tad šventė didelė, didelis koncertas“, – šypsodamasis sakė atlikėjas.
Nors muzika ir scena jo gyvenime užima svarbią vietą, pats Klarkas prisipažįsta su tekstais nelabai draugaujantis. Vieną iš nedaugelio savo tekstų jis sukūrė kartu su žmona, o kitų dainų žodžių ieškojo tarp poetų kūrybos.
„Aš pats su tekstais nelabai draugauju, vienintelis tekstas apie traktoriuką yra sukurtas su žmona. O šiaip aš bandau ieškoti poezijos. Mano soliniame albume buvo aktoriaus Valdo Žilėno eilėraščiai, jis rašė juos sau, nepublikavo. Kai jis išėjo, jo žmona man atidavė juos“, – pasakojo laidos svečias.
Į programavimą nuvedė mintis apie ateitį
Tačiau muzika nėra vienintelė sritis, kurią gyvenime yra išbandęs Klarkas. Tam tikru metu jis nusprendė pasidomėti programavimu. Šį sprendimą paskatino visai praktiška mintis – suvokimas, kad scenoje žmogus negali būti amžinai.
„Pradedi žmogus mąstyti, galvoti, kad juk nestrakaliosi toje scenoje visada. Geriausia, kai pats nueini, o ne kai tave nuveda. Pasitaikė kaip tik kursai“, – apie susidomėjimo programavimu pradžią pasakojo Klarkas.
Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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