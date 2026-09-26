Daugiau kaip 100 skirtingų institucijų pareigūnų treniravosi veikti cheminio incidento metu

Šios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos pratybos – viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.
„Kiekviena institucija savo srityje atlieka tam tikrus mokymus, pratybas, pasirengimą. Svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kad mes vienodai suprastume, kaip kas dirba, kokius veiksmus atlieka ir ką reikia padaryti geriausiai, kad būtų kuo mažiau nukentėjusių žmonių, išgelbėtume visas gyvybes ir apsaugotume Lietuvos gyventojų turtą“, – žurnalistams šeštadienį teigė PAGD direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
Pratybų metų buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Iš dalies sugriūva pastato konstrukcijos, sklinda pavojingos cheminės medžiagos, yra nukentėjusių ir po griuvėsiais įstrigusių žmonių.
Pasak K. Aginto, pats svarbiausias pratybų elementas – tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
„Pats svarbiausias yra tarpinstitucinio bendradarbiavimo momentas. Tam yra įkurtas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente yra įkurtas operacijų centras. Tas informacijos vaikščiojimas, sprendimų priėmimas, kaip institucijos geba tarpusavyje bendradarbiauti ir priimti reikiamiausius sprendimus ir atlikti tuos darbus, įgyvendinant tuos sprendimus“, – kalbėjo jis.
PAGD direktoriaus pavaduotojo teigimu, po pratybų vertintojų grupė parengs ataskaitą, remiantis ja su institucijomis bus aptarta, ką reikia tobulinti.
„Yra numatyti terminai ataskaitoms parengti, o viskas priklausys nuo vertintojų. Kaip vertintojai įvertins, taip ir bus. O mes, visos institucijos, valstybė, turime ruoštis įvairiausioms grėsmėms. Turime būti pasirengę“, – sakė K. Agintas.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį visoje Lietuvoje vyksta PAGD organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.
Visose šalies savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10-tyje savivaldybių vyks praktinės evakavimo pratybos, kurių metu savanoriai autobusais bus evakuojami iš vienų savivaldybių į kitas.
Didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“ prasidėjo penktadienį. Jos truks savaitę.
Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.
Vyriausybė šią savaitę pritarė siūlymui, kad valstybės lygio civilinėms pratyboms būtų naudojamos medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo.
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