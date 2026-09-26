Latvijoje per NATO pratybas sužeisti keturi Italijos kariai, vienas iš jų – sunkiai

Italija, dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje, Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis, sužeistieji gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 kilometrų.
Pavojaus gyvybei negresia
Pranešama, kad nė vieno iš keturių karių gyvybei pavojus negresia. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybes.
Adažiuose, Latvijos kariuomenės bazėje, dislokuoti kariai iš keliolikos šalių. NATO daugiatautė brigada saugo Aljanso šiaurės rytų flangą, ypač nuo galimų Rusijos atakų prieš Baltijos šalis.
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