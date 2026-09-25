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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Taurimas Valys įvertino Latvijos sprendimą mažinti degalų akcizus

2026-09-25 12:46 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 12:46
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Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)

Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai.

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„O jūs latvių paklauskit, kiek tai kainuos jiems. Biudžete kiek jie laiko ištemps, nes paskutiniai bandymai Lenkijoje kainavo 115 milijonų eurų, jie nepasiteisino ir nebepratęsė tų sprendimų“, – žurnalistams Vyriausybėje penktadienį sakė T. Valys, paklaustas, ar Lietuva imtų pavyzdį iš kaimynų.

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Ministro teigimu, tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų „ženkliai per brangiai“.

Kaip rašė BNS, skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o trims mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos 14,4 mln. eurų.

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Lietuvos Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti brangių degalų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat kartoja, kad dyzelino akcizo mažinimas būtų brangi priemonė.

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Todėl svarstoma laikinai taikyti 50 proc. lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. 

Pasak T. Valio, valstybės dotacijos viešojo transporto bilietams būtų teisingesnis sprendimas nei degalų akcizo mažinimas.

„Mes kalbame apie alternatyvas, kurios būtų patenkinančios daugumos poreikius. Jeigu mes kalbame apie alternatyvą skausmingam poveikiui biudžetui, ką nulemtų būtent akcizo atsisakymas netgi dalinis, tai ši alternatyva (traukinių ir autobusų bilietų kainų mažinimas – BNS) kol kas mums atrodo teisingesnė“, – penktadienį sakė ministras.

Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams dyzelino akcizas buvo sumažintas 6 centais.  

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