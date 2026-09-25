Prieš rinkimus Latvijoje – papildomos saugumo priemonės: atskrido 4 NATO naikintuvai

Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę.
Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkių naikintuvų atsiųsti gynybos ministro Raivio Melnio iniciatyva.
Latvija paragino NATO sąjungininkes rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus.
Dronų incidentai Baltijos šalyse
Pastaraisiais mėnesiais būta kelių incidentų, kai į Baltijos valstybių oro erdvę įskrido bepiločiai orlaiviai.
Tokie incidentai yra dėl Rusijos karo su Ukraina pablogėjusios saugumo padėties padarinys ir rodo būtinybę toliau stiprinti NATO rytinio flango apsaugą, įskaitant Latvijos oro erdvę.
Gynybos ministerija pabrėžė, kad Nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi Latvijos oro erdvę ir yra pasirengusios reaguoti į galimas grėsmes.
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