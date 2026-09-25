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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prieš rinkimus Latvijoje – papildomos saugumo priemonės: atskrido 4 NATO naikintuvai

2026-09-25 07:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 07:52
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Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter“ atskrido į Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per 15-osios Saeimos rinkimus, ketvirtadienį pranešė Gynybos ministerija.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (7)

Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter“ atskrido į Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per 15-osios Saeimos rinkimus, ketvirtadienį pranešė Gynybos ministerija.

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Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę.

Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkių naikintuvų atsiųsti gynybos ministro Raivio Melnio iniciatyva.

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Latvija paragino NATO sąjungininkes rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus.

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Dronų incidentai Baltijos šalyse

Pastaraisiais mėnesiais būta kelių incidentų, kai į Baltijos valstybių oro erdvę įskrido bepiločiai orlaiviai.

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Tokie incidentai yra dėl Rusijos karo su Ukraina pablogėjusios saugumo padėties padarinys ir rodo būtinybę toliau stiprinti NATO rytinio flango apsaugą, įskaitant Latvijos oro erdvę. 

(7 nuotr.)
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Gynybos ministerija pabrėžė, kad Nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi Latvijos oro erdvę ir yra pasirengusios reaguoti į galimas grėsmes.

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