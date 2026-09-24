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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaimynai mažina degalų akcizus: benzinas ir dyzelinas gali atpigti 8 centais

2026-09-24 14:25 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-24 14:25
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Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą.

Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą.

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Pataisos įsigalios nuo spalio 1 d.

Pagal šiuos pakeitimus akcizas dyzelinui bus sumažintas 16,7 proc. iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7 proc. iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Ekonomikos ministras Viktoras Valainis pažymėjo, kad akcizų pakeitimai degalinėse atsispindi su tam tikru vėlavimu ir tik iš dalies. Pasak jo, norint, kad kainos sumažėtų nedelsiant, būtina arba žymiai sumažinti akcizą, arba sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą.

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Kuras gali atpigti 8 centais

Skaičiuojama, kad dyzelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą.

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Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 d. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams.

Paskaičiuota, kad akcizų sumažinimai trims mėnesiams valstybės biudžetui kainuos 14,4 mln. eurų. Siekiant kompensuoti biudžeto pajamų sumažėjimą 2026 metais, siūloma vieną kartą panaudoti neplanuotas pajamas iš nusikalstamu būdu įgytų konfiskuotų lėšų realizavimo, nes jų faktinės įplaukos šiemet viršija pradinį planą.

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LTU
LTU
2026-09-24 14:31
Kaimynai bent jau pradeda rūpinti savo piliečiais, kai pas mus tik svarsto piginti autobuso bilietus
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A.
A.
2026-09-24 14:41
Rinkimai artėja, dėl vykdomos skurdinimo politikos, mano balso socdemai negaus.
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Patys kalti
Patys kalti
2026-09-24 15:07
Renkam ne pagal patirti ar prota o uz tai,kad aukstas ir grazus, jaunas ir grazus tai dabar nuimkit derliu nuo ju graziu snukiu
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