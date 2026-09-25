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Martynas Katelynas: VSD patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtume

2026-09-25 08:35 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 08:35
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) patikros „nėra tokios nuodugnios, kokių norėtume“, užklausų srautui iš Migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių.

Lygindamas pareigūnus su omonininkais Martynas Katelynas sako kritikavęs VRM vadovybę (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) patikros „nėra tokios nuodugnios, kokių norėtume“, užklausų srautui iš Migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių.

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„Patikros nėra tokios nuodugnios, kokių mes norėtume, nes natūralu, neturime prieigų prie daugelio duomenų bazių, ir visada kreipiamasi į kilmės šalį, yra klausiama tam tikrų klausimų, prašoma patikrinti tam tikrus registrus“, – LRT radijui penktadienį sakė M. Katelynas.

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Taip jis kalbėjo paklaustas, ar VSD vertina išorės paslaugų teikėjo „VFS Global“ veiklos saugumą ir visą prašytojų išduoti laikinus leidimus gyventi Lietuvoje srautą.

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„Mano žiniomis, VSD vertina konkrečiai Migracijos departamento pateiktus dokumentus, sakykime, dėl piliečio X iš Uzbekijos, kurį jie patikrina dėl galimų grėsmių. Srautas iš Migracijos departamento patikroms į VSD yra didelis“, – nurodė ministras.

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Jis pažymėjo, kad VSD dabar turi „didesnių darbų“ ir galimas grėsmes reikia užkardyti joms dar nekilus.

Kaip rašė BNS, M. Katelynas anksčiau šią savaitę pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Nuo lapkričio 1-osios šiose valstybėse asmenys nebegalės teikti prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.

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„Per išorės paslaugų teikėjus per pastaruosius ketverius metus atvyko 65 tūkst. 691 migrantas. Per keturis uždaromus atvyko 30 tūkst. 459. Apie pusė (migrantų, kuriems – BNS) suteikti leidimai per išorės paslaugų teikėjus, atvyko iš tų keturių uždaromų šalių“, – LRT sakė ministras.

Migracijos išorės paslaugų centrus jis anksčiau BNS sakė nutaręs uždaryti remdamasis VSD indikacijomis apie galimas terorizmo grėsmes, taip pat nerimu visuomenėje dėl augančios Vidurinės Azijos bendruomenės.

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Uždarius paslaugų teikėjus keturiose šalyse, liks 27 valstybės su tokiais centrais. Iš jų 22 valstybėse bus galima teikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu.

Taip pat Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele nuo lapkričio galės prašyti išduoti leidimus darbo pagrindu laikinai gyventi Lietuvoje.

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„Šiuo metu tos šalys su Baltarusija turi bevizį režimą, tai teoriškai Baltarusijos piliečiai gali atvykti į Sakartvelą ir Armėniją, keliauti į išorės paslaugų teikėją ir prašyti leidimo gyventi. (...) Jeigu bus rizikų dėl Baltarusijos, tikrai jas vertinsime“, – nurodė M. Katelynas.

Jis ragino verslą darbuotojų „pirmiausia ieškoti mūsų pačių valstybėje“.

BNS skelbė, kad dabar Baltarusijos piliečiai dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu kreipiasi būdami Lietuvoje, Migracijos departamente.

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Galimybė užsieniečiams pateikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjus atsirado nuo 2023 metų sausio.

Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.

Iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos piliečiai, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. – Indijos, 7,4 tūkst. – Tadžikistano piliečiai.

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