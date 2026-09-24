Rusų atlikėjo Morgenšterno koncertas Vilniuje: VSD ir policija nemato pagrindo riboti atvykimo

Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio pradžioje Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas kreipėsi į VSD ir policiją prašydamas įvertinti, ar Rusijos atlikėjas A. Morgenšternas, šiam planuojant spalio 31 d. surengti koncertą Vilniuje, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Mero teigimu, ketvirtąjį kartą į Vilnių bandantis atvykti atlikėjas yra žinomas kaip viešai reiškiantis pagarbą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, negali atsakyti į klausimą „kam priklauso Krymas?“ bei Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių asmenų sąrašą „dėl propaguojamo smurto kulto, narkotikų vartojimo ir platinimo bei konfliktų eskalavimo“.
Vilniaus miesto savivaldybė Eltai patvirtino VSD vertinimą gavusi. Jame nurodoma, kad užsieniečių keliamas grėsmes viešajai tvarkai ar visuomenei vertina policija arba Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). VSD, kaip teigiama, šių aplinkybių nevertina.
„VSD neturi įgaliojimų vertinti kreipimesi nurodytų aplinkybių, susijusių su iššaukiančiu A. Morgenšterno elgesiu pasirodymų metu, atvirai propaguojamu smurto ir žiaurumo kultu, narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu ir vartojimu, galinčiu sudaryti prielaidas konfliktinėms situacijoms per koncertus, ir šių aplinkybių galima įtaka viešajai tvarkai ar visuomenei“, – savivaldybei nurodė VSD.
Kaip nurodė savivaldybė, VSD vertinime minima, jog anksčiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) neskundžiamu sprendimu nustatyta, kad turimi duomenys apie A. Morgenšterną yra nepakankami pripažinti jį keliančiu grėsmę valstybės saugumui.
Panašu, kad koncertas įvyks
Panašu, kad šį rudenį atlikėjo planuotas koncertas Vilniaus Pramogų arenoje įvyks – sostinės savivaldybės administracija Eltai nurodė neturinti įgaliojimų pastarajam atvykti į Lietuvą.
„Jei tokią galimybę turėtų, miestas ja pasinaudotų. Tai, mūsų požiūriu, būtų teisinga“, – teigiama savivaldybės administracijos siųstame komentare Eltai.
„Neturėdama tokių instrumentų, savivaldybė prašė valstybės institucijų pagal kompetenciją įvertinti, kokias grėsmes valstybės saugumui ir viešajai tvarkai kelia šis atlikėjas. Vis dėlto, teismas ir galimybę uždrausti atvykti į Lietuvą vertinančios institucijos konstatavo, kad tokiam sprendimui nėra teisinio pagrindo“, – nurodoma Vilniaus miesto savivaldybės atsakyme.
Savo ruožtu Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis Eltai pranešė, jog sulaukus Užsienio reikalų ministerijos (URM) kreipimosi policija nurodė neturinti duomenų apie šio atlikėjo keliamą grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.
Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas Eltai tvirtino, kad kol kas nėra susipažinęs su šiuo klausimu.
LVAT panaikino 10 metų draudimą reperiui atvykti į Lietuvą
Praėjusių metų spalio pabaigoje Vilniaus miesto meras kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją (URM), prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenšterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pernai lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenšternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą ir jam uždrausta atvykti į šalį 10 metų.
Tiesa, balandį LVAT šį Migracijos departamento sprendimą panaikino.
Kaip tuomet nurodė LVAT, teismas nustatė, kad Migracijos departamentas, uždrausdamas A. Morgenšternui atvykti į Lietuvą, nepagrįstai rėmėsi URM pateikta informacija kaip pagrindine aplinkybe vertinant grėsmę valstybės saugumui. Be to, konstatuota, kad sprendime uždrausti muzikos atlikėjui atvykti į Lietuvą nurodyti duomenys – asmens įtraukimas į kitų valstybių nepageidaujamų žmonių sąrašus, informacija iš viešų šaltinių, ankstesni reperio pasisakymai ar kūryba – savaime neįrodo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.
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