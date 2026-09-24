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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Katelynas: uždarius išorės paslaugų centrus keturiose šalyse, Šengeno vizas bus galima gauti konsulatuose

2026-09-24 12:42 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 12:42
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Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje uždarius išorės paslaugų teikėjo padalinius, Šengeno vizų išdavimas nesustos, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje uždarius išorės paslaugų teikėjo padalinius, Šengeno vizų išdavimas nesustos, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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„Viskas tikrai nepakibs ore. Iki šiol buvo galima kreiptis į ambasadas, konsulines įstaigas dėl įvairių tipų vizų, įskaitant ir Šengeno C tipo vizų išdavimą, ir toliau tą bus galima daryti. Ambasados ir konsulinės įstaigos neužsidaro ir jos toliau gali teikti tas paslaugas“, – ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu kalbėjo M. Katelynas.

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Trečiadienį ministras paskelbė priėmęs sprendimą uždaryti išorės paslaugų teikėjo padalinius Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. Juose buvo priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros.

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Pasak M. Katelyno, sprendimas priimtas įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į Valstybės saugumo departamento (VSD) perspėjimus.

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ELTA primena, kad rugsėjo pradžioje buvo išnaudota visa šiems metams nustatyta 24,7 tūkst. į Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Jai pasibaigus, leidimai laikinai gyventi darbo pagrindu gali būti išduodami tik įstatyme numatytais atvejais.

Šiemet Seimas taip pat priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais sugriežtinta užsieniečius įdarbinančių darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą.

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