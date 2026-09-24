Katelynas: uždarius išorės paslaugų centrus keturiose šalyse, Šengeno vizas bus galima gauti konsulatuose

„Viskas tikrai nepakibs ore. Iki šiol buvo galima kreiptis į ambasadas, konsulines įstaigas dėl įvairių tipų vizų, įskaitant ir Šengeno C tipo vizų išdavimą, ir toliau tą bus galima daryti. Ambasados ir konsulinės įstaigos neužsidaro ir jos toliau gali teikti tas paslaugas“, – ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu kalbėjo M. Katelynas.
Trečiadienį ministras paskelbė priėmęs sprendimą uždaryti išorės paslaugų teikėjo padalinius Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. Juose buvo priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros.
Pasak M. Katelyno, sprendimas priimtas įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į Valstybės saugumo departamento (VSD) perspėjimus.
ELTA primena, kad rugsėjo pradžioje buvo išnaudota visa šiems metams nustatyta 24,7 tūkst. į Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Jai pasibaigus, leidimai laikinai gyventi darbo pagrindu gali būti išduodami tik įstatyme numatytais atvejais.
Šiemet Seimas taip pat priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais sugriežtinta užsieniečius įdarbinančių darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.