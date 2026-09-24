Muftijus Beganskas: „Jeigu kažkas atsitiks, aš pirmas, kuris ginsiu Lietuvą“

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Nors garsiausiai nuskambėjo baikerių protestas prie Kauno mečetės su kiaulės galva, bet konservatoriai iškėlė kitą klausimą – ar musulmonų bendruomenė, vadinamasis antrasis muftiatas, nekelia grėsmės šalies saugumui.
Į surengtą uždarą Seimo komiteto posėdį trečiadienį rinkosi ir ministrai, ir VSD atstovai.
Vietoj valandos, posėdis truko beveik dvi, o jam pasibaigus, saugumo departamento vadovo pavaduotojas tiesiog paspruko nuo žurnalistų ir jų klausimų.
Grėsmės nacionaliniams saugumui neišaugusios
Pagrindinę posėdžio žinią pranešė kiti.
„VSD duomenimis, ekstremistinių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra“, – teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
„Tarnybos aiškiai kelis kartus pakartojo, jog radikalizmo muftiato veikloje nestebi“, – komentuoja Seimo narė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Musulmonų bendruomenei, vadinamajam antrajam muftiatui, vadovaujantis Aleksandras Beganskas sako, kad yra ramus.
„Man buvo ramiau, nes aš pats žinau, ką aš darau, ir tikrai žinau, kad aš esu Lietuvos patriotas. Ir jeigu kažkas atsitiks, aš pirmas, kuris ginsiu Lietuvą“, – teigia A. Beganskas.
Imamai islame – tai lyg kunigai krikščionybėje. Pernai kovą Lietuvoje lankėsi Mohammedas Hijabas – vienas žinomiausių musulmonų, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje. Jis turi daugybę sekėjų, bet yra laikomas kontraversišku – balansuoja ant radikalizmo ribos, kai kurios šalys net taikė ribojimus, neleisdamos jam atvykti. Lietuvoje jis taip pat susitiko su vietos musulmonais, bendravo su jais.
„Rizika visą laiką yra. Visą laiką yra ir buvo, ir yra. Todėl mes turime VSD ir jie dirba, bet klausimas toks, kas įleidžia tuos užsieniečius arba neįleidžia į Lietuvą. Ne mes sprendžiame“, – sako A. Beganskas.
Radikalizuojasi ne migrantai, o vietiniai
VSD yra viešinęs atvejus, kai sulaikomi ar iš šalies išsiunčiami musulmonai, kurie yra radikalesni arba turi ryšių net su teroristinėmis grupuotėmis užsienyje.
„Tarnybos nepastebi, kad musulmonų bendruomenė radikalizuotųsi, kažkaip keistųsi. Priešingai, pastebi jų vadovų tam tikrą tendenciją neleisti politikuoti ir radikalizuotis, kaip prevencinę priemonę. Bet radikalizuojasi kita pusė. Radikalizuojasi lietuvaičiai, mūsų bendruomenė“, – komentuoja NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
Neseniai internete paplito ir vaizdo įrašas, kaip naktį Vilniaus centre jaunuoliai degino Koraną.
„Lietuva tarptautinėje bendruomenėje nuskambėjo kaip musulmonų religijos negerbianti tauta. Kas nėra gerai. Ir rusų propaganda sako, žiūrėkite, kas darosi Lietuvoje. Įsileidžia, negerbia, paskui atvažiuoja su kiaulės galvomis, trukdo melstis“, – sako R. Sinkevičius.
Vilniuje greičiausiai degė ne pats Koranas, o Korano vertimas į lietuvių kalbą. O tokia detalė musulmonams esminė, jie žymiai jautriau žiūri į elgesį su Koranu arabų kalba.
Užsimojo riboti į Lietuvą įleidžiamų migrantų skaičių
Ministras M. Katelynas sako, kad ribos į Lietuvą patenkančių migrantų srautą. Kaip parašė savo „Facebook“ paskyroje – dėl galimos terorizmo grėsmės.
„Tikrai manau, kad išorės paslaugų teikėjai, kurie veikia Vidurio Azijoje ir dar keliose šalyse, mano sprendimu, bus uždaryti išorės paslaugų teikėjai, kurie veikia Vidurio Azijos šalyse“, – teigia M. Katelynas.
Išorės paslaugų teikėjų centrai kitose šalyse veikia kaip tarpininkai tarp darbo migrantų ir Lietuvos institucijų. Kitaip tariant, jie palengvina užsieniečiams atvykimą į Lietuvą. Anot M. Katelyno, dar šiemet bus uždaryti tokie centrai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.
„Akivaizdžiai matome, kad ta politika, kuri dabar yra, ji neveikia. Ji netenkina nei verslo, nei visuomenės, tai iš principo turime kalbėti apie migracijos pokyčius kaip tokius“, – sako M. Katelynas.
Migracijos departamentas skelbia, kad šiuo metu Lietuvoje leidimus gyventi turi 227 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausia vis dar ukrainiečių, baltarusių ir rusų, tačiau pastaraisiais metais padaugėjo ir atvykėlių iš Vidurio Azijos.
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