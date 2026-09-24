„Kuršis“ vėl pasiruošęs nuotykiams: Aurimas Mockus atskleidė, kur keliaus toliau

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Atstatymai po nelaimės
Šį kartą keliautojas plauks per Koralų jūrą ir Indijos vandenyną. Laivų meistras Marius dirbtuvėse gamina akumuliatorių laikiklį. Ji – viena paskutiniųjų detalių, kuri bus pritvirtinta keliautojo Aurimo Mockaus valtyje „Kuršis“.
„Darbo, iš tikrųjų, buvo daug, negalvojau, kad tiek daug ir kad tiek ilgai užtruks. Gerai, kad laiko buvo daugiau, nei planuota. Buvom planavę, kad kovo mėnesį turi būti korpusas nudažytas, tai tik rugpjūčio viduryje gavau nudažytą korpusą“, – atvirauja keliautojas.
Užpernai spalį Aurimas išplaukė į didžiausią savo nuotykį – klaipėdietis pasiryžo vienas irkline valtimi įveikti Ramųjį vandenyną. Startavo nuo Kalifornijos krantų, o išsilaipinti planavo Brisbene, Australijoje. Kelionei beveik pasibaigus, Aurimas pakliuvo į milžinišką audrą, vos nežuvo ir paskutinėmis akimirkomis jį išgelbėjo australų tarnybos. Vėliau rastas suniokotas „Kuršis“, kuris pargabentas į Lietuvą.
A. Mockus atskleidė, kad „Kuršis“ grįžo vasarą, o lapkričio mėnesį buvo išvežtas į Šilutę ruošti korpuso. Tuomet, rugpjūčio viduryje, atsirado Klaipėdoje ir yra ruošiama įranga – pagrindinės dalys.
Pasimokęs iš praeities klaidų, Aurimas įveda kai kuriuos patobulinimus.
„Čia yra vairas. Vairavimas vyksta su koja. Nes kitaip neturėsi kaip – irklai rankose – laisvų rankų nėra. Aišku, padarėm tokį principą, kad jeigu riekia, nusimetei, kad ir audros metu, nusimetei ir tampai“ – pasidalino keliautojas.
Planų daug, o darbas – lėtas
Kaip sako Mockaus komandos kapitonas, pats su legendine jachta „Lietuva“ išmaišęs pasaulį, Osvaldas Kudzevičius, gerų laivadirbių mūsų šalyje trūksta. Todėl atstatymo procesai užtrunka.
„Pas mus rinka kaip ir plečiasi, bet mokių žmonių nėra daug. Tie, kurie gali sumokėti už tuos darbus. O tie specialistai yra specialistai, vienetiniai ir jie nori tinkamą atlygį gauti“, – atskleidė komandos kapitonas Osvaldas.
Dabar „Kuršis“ ir A. Mockus ruošiasi naujoms ekspedicijoms, kurias paskirs finansinės pagalbos rinkimui sergantiems Lietuvos vaikams. Jis mąsto perplaukti tą pačią Koralų jūrą ir Indijos vandenyną.
Keliautojas planuoja, jog lapkričio mėnesį „Kuršis“ jau turėtų pradėti savo kelionę į Klaipėdos uostą, kur bus patalpintas į jūrinį konteinerį. O juo – į Naująją Kaledoniją šalia Koralų jūros.
„Ir jeigu viskas gerai, vasario pirmoje savaitėje turėtų atsidurti ten ir startas planuotojams kažkur apie vasario vidurį“, – tikisi Aurimas Mockus.
Mockus iki šios kelionės dar svajoja įveikti Baltiją iš Švedijos į Lietuvą. Tačiau sako, nežino, ar spės:
„Atbundantis „Kuršis“. Manau, kad tai simbolizuoja jo finalinį etapą užbaigimo.“
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.