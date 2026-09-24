Vokietijos automobilių gamykloms – mirties nuosprendis? 200 tūkst. darbuotojų pakilo į kovą: „Dabartinė situacija yra katastrofiška“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Keli tūkstančiai „Audi“ automobilių gamyklos darbuotojų protestavo Vokietijos Nekarzulmo mieste. Ten veikiančioje gamykloje gaminami „Audi A6“ ir „Audi A8“ automobiliai, kurie vežiojo NATO šalių delegacijas per viršūnių susitikimą Vilniuje prieš trejus metus. Šią gamyklą į rizikingųjų sąrašą įtraukė jos savininkė „Volkswagen“ grupė, jai nuo 2030-ųjų gresia uždarymas, o 15 tūkstančių jos darbininkų ir darbuotojų netektų darbo.
„Ant kortos pastatyta mūsų ateitis; čia dirbo ištisos mūsų kartos. Čia dirbo mūsų seneliai ir močiutės, ir mes norime čia dirbti toliau.“
„Dirbu „Audi“ jau 30 metų, turiu du vaikus, kurie čia mokėsi ir dabar čia dirba. Vienas iš jų turi vaikų ir planuoja šeimą, o dabartinė situacija yra katastrofiška.“
Iš viso beveik 200 tūkstančių vokiečių automobilių pramonės darbuotojų išėjo į protestus. Mat pernai šalyje buvo atleisti 50 tūkstančių darbininkų, o „Volkswagen“ grupės gamyklose per ateinančius metus darbo gali netekti dar 25 tūkstančiai žmonių.
Vokiečių automobilių pramonė patiria rimtą krizę
Automobilių gamintojai sunkiai atlaiko spaudimą iš kone visų įmanomų pusių. Europos biurokratai reikalauja gaminti kuo mažiau taršius automobilius, o tai išpučia mašinų kainas. Tuo pat metu į Europos rinką drąsiai žengia vis daugiau Kinijos automobilių gamintojų, siūlančių ir mažesnę kainą, ir geresnę komplektaciją. Darbuotojų algos ir apsauga Europoje taip pat nuo kinietiškų skiriasi smarkiai, o tai taip pat atsispindi mašinų kainose. Dar blogiau, kad kinams brangių vokiškų automobilių nebereikia, o amerikiečiai jiems taiko padidintus muitus.
„Ko prašome iš politikų? Kad jie sukurtų stabilias veiklos sąlygas, kurios leistų mums efektyviai paskirstyti gamybą čia ir imtis veiksmų prieš nesąžiningą konkurenciją iš Kinijos“, – sakė „Audi“ darbininkų tarybos pirmininkas Alexander'is Reinhart'as.
„Turime skubiai derėtis su vykdomąja valdyba ir gauti patikimą šios gamyklos ateities perspektyvą, kartu mums reikia politikų aiškumo dėl to, kaip spręsime konkurencijos su Kinija problemą – juk Kinijos produkcija yra subsidijuojama ir tai tiesiog yra labai nesąžininga konkurencija“, – aiškino „Audi“ stebėtojų tarybos narė Yvonne Möller.
Tuo pat metu į pasaulio automobilių rinką siekia patekti ir nauji žaidėjai. 6,5 tūkstančio darbuotojų turinti Saudo Arabijos ir taivaniečių bendrovė „Ceer“ pristato elektrinius sedaną ir visureigį.
„Šie automobiliai projektuojami, konstruojami, jiems reikalingos dalys ir medžiagos perkamos, jie bandomi, gaminami, parduodami ir techniškai aptarnaujami būtent čia, Saudo Arabijos Karalystėje. Niekas kitas negali tuo pasigirti. Galiu pasakyti, kad esame kupini entuziazmo, pasiruošę ir užtikrinti savo sėkme“, – kalbėjo „Ceer“ vadovas Jim'as DeLuca.
Šiuos automobilius tikimasi pradėti parduoti 2027-aisiais. Tokiu būdu Saudo Arabija bando sumažinti savo priklausomybę nuo naftos, tačiau sudėtinga prognozuoti arabų sėkmę, jeigu tęsis neramumai regione.
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