Šiaulių rajone – lėktuvo katastrofos ir masinės kapavietės tyrimo pratybos

Pasak Policijos departamento, per pratybas miškingoje vietovėje buvo išdėliotos tikros lėktuvo nuolaužos, o jų bei žuvusiųjų buvo ieškoma dronais.
Šiaulių rajone policija surengė lėktuvo katastrofos ir masinės kapavietės tyrimo pratybas
Pratybų dalyviai mokėsi paskirstyti darbus tarp skirtingų institucijų ir koordinuoti tarpusavio veiksmus.
Antroje pratybų dalyje tirta masinė kapavietė. Skirtingai nei įprastai, kai naudojami manekenai, šįkart ji buvo paruošta kuo arčiau realių sąlygų – prieš metus į vietą buvo užkastos iš medžiotojų gautos gyvūnų liekanos ir kaulai.
„Vaizdai ir kvapai atskleidžia ir tai, kaip pareigūnai reaguoja į tokias aplinkybes. Taip pat paslėpėme sprogmenų, spąstų, dokumentų“, – sakė pratybų organizatorius Vaidas Kazlauskas.
Tuo metu Jungtinės Karalystės masinių nelaimių tyrimo ekspertas Howardas Wayus (Hovardas Vejus) pabrėžė bendros aukų identifikavimo sistemos svarbą.
„Krizės atveju skirtingų šalių pareigūnai gali pagelbėti vieni kitiems ir visi žino, kaip reikia dirbti, nes pas visus jau veikia vieninga sistema“, – teigė jis.
Taip pat pratyboms iš Lietuvos įmonės „Smart Office“ specialiai buvo atvežtas georadaras, kuriuo skenuojamas gruntas ir nustatomos vietos kasimo darbams.
Policijos teigimu, tokios įrangos Lietuvos institucijos neturi, todėl prireikus ji būtų nuomojama iš privačių paslaugų teikėjų.
Pratybose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių pareigūnai, Lietuvos kariuomenės Karo policija, Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertai ir ugniagesiai gelbėtojai. Pratybas stebėjo Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovai ir ekspertai iš Jungtinės Karalystės.
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