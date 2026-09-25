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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje prasideda didžiulės pratybos: kauks sirenos, imituos evakuaciją

2026-09-25 11:12 / šaltinis: ELTA
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2026-09-25 11:12
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Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad penktadienį prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos „Vyčio skliautas“ neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. 

Gyventojų perspėjimo sirenos testavimas. ELTA / Andrius Ufartas

Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad penktadienį prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos „Vyčio skliautas“ neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. 

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„Šiai dienai mes nematome grėsmių pasikeitimų lygio, nematome, kad reikėtų kažkur žmonėms pasidaryti didesnes išvadas negu įprastai. (…) Paprastiems piliečiams kiekviena diena (dėl pratybų – ELTA) neturėtų sutrikti ir nuo šiandien prasidėsiančios pratybos, kurios truks ir visą kitą savaitę, jų einamųjų gyvenimo sąlygų tikrai nesutrukdys, o jeigu truputį sutrukdys – labai atsiprašome“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė T. Daukantas.

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Vitkauskas: mūsų pratybos išaugo į tarptautinę dimensiją

Savo ruožtu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. 

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Anot jo, tarptautinis dėmesys Lietuvos organizuojamoms pratyboms simbolizuoja mūsų šalies brandą. 

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„Kitą savaitę sulauksime nemažai ir užsienio mūsų partnerių ir sąjungininkų, kurie atvyksta. Viena iš tokių skaitlingiausių delegacijų bus iš Lenkijos – kaip tik kalbėsime apie sienų kirtimo procedūras, galimą evakuaciją iš Lietuvos“, – spaudos konferencijoje kalbėjo V. Vitkauskas. 

„Čia turbūt ir parodo, kad mūsų pratybos išaugo į tarptautinę dimensiją. Turėsime stebėtojų iš kitų valstybių – Singapūro ir kitų. Tas labai džiugina, nes tai demonstruoja iš tiesų mūsų brandą, kad mes organizuojame tokias pratybas, kurios įdomios yra ir mūsų tarptautiniams partneriams“, – pridūrė NKVC vadovas. Didžiausios kasmetinės mobilizacinės pratybos Lietuvoje

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Lietuvoje penktadienį prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.

Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.

Vykstant pratyboms, bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą.

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Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo.

Rugsėjo 25–spalio 3 d. vyksiančios pratybos yra didžiausios tokio pobūdžio kasmetinės pratybos Lietuvoje. 

Imituos civilių evakuaciją iš Baltarusijos pasienio savivaldybių 

ELTA primena, kad nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 3 d. vyks ir kitos civilinės pratybos. Jų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija kylant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės. 

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Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas pritarė siūlymui šiose pratybose naudoti medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo. 

Kaip nurodoma Vyriausybės nutarimo projekte, pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti valstybės pasirengimą gyventojų evakavimui iš Ignalinos, Švenčionių, Vilkaviškio, Tauragės rajonų ir Kazlų Rūdos, Pagėgių savivaldybių į Kauno, Pakruojo ir Telšių rajonų savivaldybes. 

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Pranešama, kad pratybų metu gyventojų evakuacija vyks per Šilutės, Šilalės, Vilniaus, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kelmės, Šiaulių rajonų ir Kauno miesto savivaldybių teritorijas. 

2026 m. rugsėjo 29 d. (antradienį) vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos.

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kaip galima imituoti
kaip galima imituoti
2026-09-25 11:18
evakuacija?vienu metu paleiskite koki 1000automobiliu is Salcininku,10t is Vilniaus ir suprasite kad uzsiimate niekais..kad pateisinti didziulius karo biudzetus
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