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Pritarta: prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams apsisprendimo laikotarpis – be prašymo

2026-09-23 16:38 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 16:38
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Vyriausybė trečiadienį pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Vyriausybė trečiadienį pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo.

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Per šį laikotarpį nukentėjusysis galės apsispręsti, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismu.

Vidaus reikalų ministerijos siūlymu, atsisakoma iki šiol galiojusio reikalavimo pačiam nukentėjusiajam raštu prašyti suteikti tokį laikotarpį. Jį nedelsdamas turės suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras, nustatęs arba gavęs informaciją, kad užsienietis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka.

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Ministerijos teigimu, toks pakeitimas parengtas atsižvelgiant ir į Europos Tarybos Ekspertų grupės kovai su prekyba žmonėmis (GRETA) rekomendacijas. Anot jos, reikalavimas nukentėjusiajam pateikti rašytinį prašymą sukuria papildomą administracinę naštą, o atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis turėtų būti suteikiamas, kai tik atsiranda pagrįstų priežasčių manyti, jog asmuo galėjo nukentėti nuo prekybos žmonėmis.

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Priėmęs sprendimą dėl laikotarpio suteikimo, pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną turės apie jį informuoti nukentėjusį asmenį, Migracijos departamentą, paaiškinti aukos teises ir pareigas bei, jei reikia, kreiptis dėl sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų suteikimo.

Jeigu prekybos žmonėmis aukai reikės gyvenamosios vietos, ji galės būti apgyvendinta laikino apgyvendinimo vietoje arba nevyriausybinės organizacijos suteiktoje patalpoje.

Nelydimam nepilnamečiui ar atstovavimo reikalingam asmeniui su negalia turės atstovauti teisėtas atstovas.

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