Nuo 2027 m. – svarbūs pokyčiai sveikatos sistemoje: štai kaip skirstys pinigus

Kaip ir iki šiol, visos sutartyse su ligonių kasa numatytos paslaugos bus apmokamos 100 proc. Pokyčiai susiję tik su viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarka, kurios projektas šiuo metu yra pateiktas derinti visuomenei.
„Svarbu atskirti sutartyje numatytų paslaugų apmokėjimą nuo paslaugų, kurios suteikiamos virš sutartyje nustatytos apimties. Nuo 2027 metų keičiamas būtent viršsutartinių paslaugų apmokėjimo mechanizmas. Sutartyje numatytos paslaugos ir toliau bus apmokamos 100 procentų, nepriklausomai nuo to, ar jas teikia viešoji, ar privati gydymo įstaiga“, – sako VLK direktorius Gytis Bendorius.
Kokie pokyčiai laukia nuo 2027 metų?
VLK atkreipia dėmesį, kad gydymo įstaigų tinklas nesikeičia. Viešųjų gydymo įstaigų sutarčių apimtys 2027 metams bus didinamos, atsižvelgiant į įstaigų pajėgumus, paslaugų poreikį ir priartinant paslaugas prie pacientų. Privačios gydymo įstaigos, kurios turi galiojančias sutartis su ligonių kasa, ir toliau galės teikti sutartyse numatytas paslaugas fondo lėšomis apdraustiems pacientams, o sutarčių apimtys sudarys 94 proc. nuo praėjusiais metais suteiktų ir apmokėtų paslaugų.
Privačioms įstaigoms viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarkoje pagal naująjį modelį vietoje dabar taikomų penkių paslaugų grupių būtų nustatytos trys. Į svarbiausių paslaugų grupę įtraukiamos oftalmologo ir dermatovenerologo konsultacijos, tam tikros stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, dantų protezavimas ir hemodializė.
Svarbiausios viršsutartinės paslaugos ir toliau galėtų būti apmokamos iki 100 proc., o dienos stacionaro paslaugų, suteiktų virš sutarties, būtų apmokama iki 70 proc. paslaugos kainos. Šių papildomai apmokamų paslaugų apimtis būtų skaičiuojama nuo sumos, neviršijančios 10 proc. gydymo įstaigai nustatytos sutartinės sumos.
Viešosioms įstaigoms viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarkoje numatyta apmokėti didesnį skaičių paslaugų, dalį jų taip pat ribojant 70 proc. kainos ir 10 proc. sutarčių apimčių viršijimu.
Šie pokyčiai siejami su poreikiu tiksliau planuoti fondo lėšas ir užtikrinti prioritetinių paslaugų finansavimą. 2026 m. duomenimis, 88 proc. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartis vykdo 90-110 proc. ribose, todėl pasirinkta 10 proc. viršijimo riba atspindi realią sutarčių vykdymo praktiką.
VLK taip pat pažymi, kad didžioji dalis specialistų paslaugų jau dabar suteikiama viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui, pernai apie 85 proc. endokrinologų konsultacijų buvo suteikta viešosiose gydymo įstaigose, o apie 15 proc. – privačiose. Todėl vertinant planuojamų pokyčių poveikį svarbu atsižvelgti į bendrą paslaugų teikimo struktūrą.
„Fondo lėšos turi būti planuojamos taip, kad pirmiausia būtų finansuojamos pacientams svarbiausios paslaugos ir būtų atsižvelgiama į realų jų poreikį. Naujoji tvarka nekeičia principo, kad sutartyse su gydymo įstaigomis numatytos paslaugos yra apmokamos iš fondo. Keičiamas papildomų paslaugų, suteiktų virš sutartinių apimčių, finansavimas, kad paslaugų teikimas ir fondo lėšų naudojimas būtų labiau prognozuojami, o gydymo įstaigos laiku ir užtikrintai gautų apmokėjimą už jau suteiktas paslaugas“, – sako VLK vadovas.
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