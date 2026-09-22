Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Šie medicinos prietaisai priklauso nemokamai: apie tai žino ne visi

2026-09-22 15:14 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-22 15:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kai kurias būtinas medicinos priemones pacientai gali išsinuomoti ir naudoti namuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai paaiškina, kokių priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, kam jos skiriamos ir kur jas galima išsinuomoti.

Insulino pompa (nuotr. Kristinos Dovydaitienės, Diabeto IQ nuotr.)
GALERIJA (4)

Kai kurias būtinas medicinos priemones pacientai gali išsinuomoti ir naudoti namuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai paaiškina, kokių priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, kam jos skiriamos ir kur jas galima išsinuomoti.

REKLAMA
2

Gydantis namuose pacientams gali būti nuomojami deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, paprastosios ar išmaniosios insulino pompos, infuzinės skausmo malšinimo ir enterinio maitinimo pompos bei miego apnėjos aparatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valstybinė ligonių kasa

„Kiekvieno paciento poreikis konkrečiai medicinos priemonei vertinamas individualiai, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir medicinines indikacijas. Sprendimą dėl priemonės skyrimo priima gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas, kuriame, atsižvelgiant į paciento būklę ir reikalingą priemonę, dalyvauja atitinkamos srities gydytojas“, – pabrėžė Valstybinės ligonių kasos Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Medicinos priemonę pacientas gali išsinuomoti su Valstybine ligonių kasa (VLK) sutartį sudariusioje įmonėje, kuri taip pat užtikrina jos priežiūrą ir garantinį aptarnavimą. Šios įmonės pacientams medicinos priemones turi išduoti netaikydamos priemokų už jų technologines savybes.

REKLAMA

Medicinos priemonių nuomą kompensuoja 100 proc.

Medicinos priemonių nuomos išlaidos 100 proc. kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Tarp kompensuojamų medicinos priemonių nuomos paslaugų išsiskiria insulino pompos – jų nuomai tenka didžiausia medicinos priemonių nuomai skiriamų fondo lėšų dalis, jomis naudojasi daugiausia pacientų. Per ketverius metus tokių pacientų skaičius išaugo daugiau kaip penkis kartus – nuo 298 iki beveik 1,6 tūkst.

REKLAMA
REKLAMA

Gydymas insulino pompa – tai nuolatinis insulino tiekimas po oda, užtikrinantis organizmui reikalingą insulino kiekį visą parą. Fondo lėšomis insulino pompos kompensuojamos apdraustiems I tipo cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir suaugusiesiems, taip pat nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims bei pacientams, laukiantiems kasos salelių transplantacijos ir po jos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne vienerius metus ligonių kasa kompensuoja deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų nuomos išlaidas. Šiuo metu deguonies aparatus naudoja daugiau kaip 900, o dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus – daugiau kaip 1,1 tūkst. pacientų.

Deguonies aparatai skiriami pacientams, kuriems dėl lėtinio kvėpavimo nepakankamumo reikia gydymo deguonimi, o dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai – kai dėl sveikatos būklės reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos.

REKLAMA

Prieš porą metų pacientams, kurie dėl ligos ar traumos negali maitintis įprastai ir yra maitinami per specialų zondą ar stomą, pradėtos nuomoti enterinio maitinimo pompos. Jos padeda užtikrinti tolygų ir kontroliuojamą paciento maitinimą.

Onkologiniams pacientams, kuriems pasireiškia stiprus ar nepakeliamas lėtinis skausmas, kurio nepavyksta tinkamai kontroliuoti kitais stipriais vaistais, gali būti kompensuojama skausmo pompos nuoma.

REKLAMA

Nuo šių metų liepos pabaigos pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkia miego apnėjos forma, gali būti skiriami CPAP arba auto-CPAP aparatai. Jie padeda palaikyti kvėpavimo takus atvirus miego metu ir išvengti kvėpavimo sustojimų.

Miego apnėjos aparatai gali būti skiriami gydymo įstaigose, turinčiose galimybę atlikti polisomnografijos tyrimą ir patvirtinti miego apnėjos diagnozę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, kompensuojamų medicinos priemonių nuomos poreikis kasmet didėja. Pavyzdžiui, 2022-aisiais medicinos priemones nuomojosi apie tūkstantis pacientų, o šiuo metu tokių pacientų yra beveik keturis kartus daugiau – per 3,6 tūkstančio.

Per pirmąjį šių metų pusmetį medicinos priemonių nuomai panaudota apie 6 mln. eurų fondo lėšų. Šiais metais jų nuomai numatyta apie 10,4 mln. eurų.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų