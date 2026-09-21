Fintech sektorius kreipėsi į Vyriausybę: ragina imtis drąsesnių sprendimų dėl reguliavimo, inovacijų

Lietuvos Fintech asociacijos (LFA) valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigė, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryžtingesnių sprendimų.
Fintech sektorius ragina Vyriausybę imtis drąsesnių sprendimų dėl reguliavimo, inovacijų
„Augimo potencialas lėtėja, todėl norėjome atnaujinti pokalbius apie tai, kaip reikėtų priiminėti drąsesnius sprendimus dėl inovacijų, stengtis nebijoti būti pirmiems Europoje su tam tikrais sprendimais, nesistengti būti pirmiems atliepiant kitų šalių institucijų vertinimus“, – Eltai pirmadienį po susitikimo su Vyriausybės vadovu sakė M. Galdikas.
„Čia turbūt ir yra esmė: nesistengti būti pirmūnais reguliuojant, o būkime pirmūnai darydami verslą ir kurdami verslą, vertą Lietuvos“, – pridūrė jis.
„Fintech Hub LT“ asociacijos vadovės Gretos Ranonytės teigimu, siekiant užtikrinti sektoriaus augimą ir investicijas į inovacijas, būtina palankesnė reguliacinė aplinka.
„Daugiausia norime orientuotis į naujų produktų ir paslaugų kūrimą, eksportą, technologijų integravimą ir tam tikrus iššūkius, kurie mums trukdo tai daryti. Vienas iš didžiausių iššūkių yra reguliacinė ir administracinė našta – ką ir premjeras pakankamai gerai atliepia, nes yra planas mažinti perteklinio reguliavimo atvejus“, – Eltai kalbėjo ji.
„Mes pateikėme konkrečių pavyzdžių, kur matome tam tikrus perteklinio reguliavimo variantus nacionalinėje teisėje“, – pažymėjo G. Ranonytė.
Tarp tokių klausimų – pinigų plovimo prevencijos įstatymų paketas ir planai perkelti ES reguliavimą į nacionalinę teisę.
Sektoriaus atstovai ragina įtraukti rinkos atstovus į pokalbius ir tinkamai pasiruošti naujajam reguliavimui.
„Ten yra daug variantų, kur galima sugriežtinti, sušvelninti, arba valstybės narės turi tam tikras nacionalines pasirinkimo galimybes. Mums labai svarbu ne tiek galutinis tikslas ir tai, ką pasirinksime, kiek tai, kad rinka būtų įtraukta į visą procesą, į paties projekto parengimą, ir kad turėtume pakankamai laiko pasiruošti pokyčiams, o nereikėtų visko priiminėti skubos tvarka“, – tikino G. Ranonytė.
Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, premjeras Mindaugas Sinkevičius per susitikimą pažymėjo, kad lietuviškų įmonių augimui ir investicijoms palanki aplinka – bendras tiek sektoriaus atstovų, tiek Vyriausybės tikslas.
„Lietuvoje subrendo jau ne vienas tarptautiniu mastu atpažįstamas fintech vardas, gebame pritraukti ir užsienio kompanijas, vertinančias Lietuvos talentus, darbo kultūrą ir palankią įstatyminę aplinką“, – pranešime sakė premjeras.
„Vyriausybė mato savo vaidmenį mažinant administracinę naštą ir užtikrinant subalansuotą reguliavimą, kad šie pasiekimai ne tik būtų išlaikyti, bet ir pats sektorius toliau augtų“, – pabrėžė jis.
Kaip teigiama, vienas Vyriausybės numatytų uždavinių – įtvirtinti mechanizmus, jog perkeliant ES direktyvas į nacionalinę teisę nebūtų kuriamas perteklinis reguliavimas.