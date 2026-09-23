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TV3 naujienos > Lietuva

Ruošia pokyčius dėl tyrimų metu pacientų patirtos žalos atlyginimo: štai kam pritarė Vyriausybė

2026-09-23 15:40 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 15:40
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Vyriausybė trečiadienį pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma tobulinti biomedicininių tyrimų metu patirtos pacientų žalos atlyginimo tvarką, įteisinti žalos be kaltės modelį tyrimuose bei mažinti administracinę naštą.

Sveikatos apsaugos ministerija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma tobulinti biomedicininių tyrimų metu patirtos pacientų žalos atlyginimo tvarką, įteisinti žalos be kaltės modelį tyrimuose bei mažinti administracinę naštą.

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Pakeitimais siekiama supaprastinti biomedicininių tyrimų reguliavimą, sumažinti administracinę ir finansinę naštą tyrėjams, sustiprinti tiriamųjų apsaugą bei sudaryti palankesnes sąlygas klinikinių tyrimų plėtrai Lietuvoje.

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Vyriausybė pritarė pacientų žalos atlyginimo ir biomedicininių tyrimų reguliavimo pakeitimams

Pagal siūlomą modelį žalos be kaltės principas būtų taikomas visiems biomedicininiams tyrimams, kurie gali padaryti žalą tiriamojo sveikatai. Tokie tyrimai, išskyrus tuos, kurių metodai negali sukelti žalos, turėtų būti vykdomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

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Ministerijos teigimu, šiuo metu tiriamiesiems gauti kompensaciją už tyrimo metu patirtą žalą yra sudėtinga, nes reikia įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. 2020–2025 m. tiriamiesiems buvo išmokėtos vos dvi draudimo išmokos už jų sveikatai padarytą žalą.

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Taip pat siūloma keisti įmokų į sąskaitą, iš kurios atlyginama pacientų sveikatai padaryta žala, mechanizmą. Maksimali įmoka būtų 0,2 proc. nuo atitinkamų pajamų, o minimali – 100 eurų. Įmokos dydį kasmet būtų galima persvarstyti, kad sąskaitos pajamos ir išlaidos būtų subalansuotos.

Projektuose numatoma ir daugiau žalos atlyginimo pakeitimų. Siūloma suteikti teisę į žalos atlyginimą žuvusio vaisiaus tėvui, kompensuoti mirusio paciento laidojimo išlaidas patyrusiam asmeniui, aiškiau apibrėžti atvejus, kada sveikatos pakenkimas ar mirtis laikomi atlygintina žala.

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Numatoma steigti ir bendrą paciento bei tiriamojo sveikatai padarytos žalos ir sąskaitos administravimo informacinę sistemą. Jos sukūrimas 2028 metais preliminariai kainuotų apie 1 mln. eurų, o vėlesniais metais jos išlaikymui reikėtų apie 50–200 tūkst. eurų per metus.

Įstatymų projektai bus teikiami svarstyti Seimui. Jų svarstymas Seimo rudens sesijoje numatytas rugsėjį.

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