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Vyriausybė – už didesnes priežiūros įmokas mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms

2026-09-23 15:28 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 15:28
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Vyriausybė pritarė siūlymui nuo 2027 metų didinti mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūros įmokas bei nustatyti minimalius jų dydžius.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Vyriausybė pritarė siūlymui nuo 2027 metų didinti mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūros įmokas bei nustatyti minimalius jų dydžius.

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Pagal Finansų ministerijos projektą, maksimalus priežiūros įmokos dydis būtų didinamas nuo 0,65 iki 1 proc. 

Toks pakeitimas grindžiamas išaugusiomis sektoriaus veiklos apimtimis ir Lietuvos banko (LB) priežiūros funkcijų sąnaudomis – siūloma, kad finansų rinkos dalyvių mokamos įmokos būtų proporcingos jų veiklos apimčiai ir priežiūros intensyvumui bei padengtų centrinio banko patiriamas priežiūros išlaidas.

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Siūloma nustatyti minimalią metinę įmoką. Visos apimties licencijas turinčioms įstaigoms ji siektų ne mažiau kaip 5 tūkst. eurų, o ribotos veiklos licencijas turinčioms įstaigoms – 3 tūkst. eurų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kartu būtų keičiamas priežiūros įmokų mokėjimo terminas – jis iš gegužės 31 d. būtų perkeltas į liepos 15-ąją. 

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Anot Finansų ministerijos, tai leistų LB remtis naujesniais ir išsamesniais duomenimis apie finansų rinkos dalyvių veiklą bei tiksliau planuoti priežiūros išlaidas.

Projektu taip pat numatomas pereinamasis laikotarpis. Pirmuosius dvejus metus absoliuti įmokos riba būtų 300 tūkst. eurų, o nuo 2029 metų ji didėtų iki 400 tūkst. eurų.

Naujus priežiūros įmokų dydžius siūloma taikyti nuo 2027 metų.

indeliai.lt

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