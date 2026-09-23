SAFE paskolos Lietuvai: patvirtinta 6,375 mlrd. eurų gynybos finansavimo administravimo tvarka

Pagal ją už šalies gynybos investicijų plano įgyvendinimą bus atsakinga Krašto apsaugos ministerija (KAM), o Finansų ministerija Europos Komisijai (EK) teiks mokėjimo prašymus.
Kaip jau skelbta, Lietuvai pagal SAFE priemonę suteikta galimybė gynybos reikmėms pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų.
Vyriausybės patvirtintoje tvarkoje numatyta, kad KAM bus atsakinga už SAFE plane nustatytų tarpinių ir galutinių rodiklių įgyvendinimą bei tikrins, ar jie pasiekti. Ministerija taip pat turės stebėti galimus pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti.
Tuo metu Gynybos resursų agentūra (GRA) rengs, tikrins ir pasirašys atitikties pareiškimus bei teiks juos Finansų ministerijai, kuri, remdamasi šia informacija, teiks mokėjimo prašymus Komisijai.
Numatyta, kad apie reikšmingas rizikas, galinčias turėti įtakos SAFE plane numatytų rodiklių įgyvendinimo terminams, KAM per penkias darbo dienas turės informuoti EK ir Finansų ministeriją.
KAM skaičiavimu, papildomų valstybės biudžeto lėšų ar darbuotojų SAFE administravimui nereikės – šios funkcijos bus vykdomos naudojant ministerijai jau skirtus asignavimus.
SAFE lėšų panaudojimo kontrolę taip pat užtikrins vidaus ir išorės auditai. Išorės auditą atliks Valstybės kontrolė (VK).
ELTA primena, kad SAFE – ES finansinė priemonė, skirta valstybėms narėms palankiomis sąlygomis finansuoti investicijas į gynybą.
Lietuva 2025 m. lapkritį EK pateikė Europos gynybos pramonės investicijų planą, o šių metų vasarį ES Taryba suteikė šaliai galimybę pagal SAFE priemonę pasiskolinti iki 6,375 mlrd. eurų.
Gegužę Lietuva ir ES pasirašė paskolos susitarimą, o birželį su EK – veiklos susitarimą.
KAM anksčiau skelbė, kad SAFE finansavimą numatoma naudoti Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti, įskaitant divizijos vystymą, oro gynybą, Baltijos gynybos liniją, amunicijos ir karinės technikos įsigijimus, taip pat paramos Ukrainai projektams.