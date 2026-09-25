Lietuvoje – nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

Pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.
Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos
Jų metu bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą.
Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo.
Rugsėjo 25–spalio 3 dienomis vyksiančios pratybos yra didžiausios tokio pobūdžio kasmetinės pratybos Lietuvoje.
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