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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Girdėsite sprogimų garsus, vyks ir evakavimo pratybos: veiksmai numatomi 10-yje savivaldybių

2026-09-26 08:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-26 08:07
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Šeštadienį visoje Lietuvoje vyks Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.

Girdėsite sprogimų garsus, vyks ir evakavimo pratybos: veiksmai numatomi 10-yje savivaldybių(nuotr. stop kadras)

Šeštadienį visoje Lietuvoje vyks Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.

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Visose šalies savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10-tyje savivaldybių vyks praktinės evakavimo pratybos, kurių metu savanoriai autobusais bus evakuojami iš vienų savivaldybių į kitas.

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Lietuvoje vyks praktinės civilinės saugos pratybos

Vilniaus rajone, Valčiūnuose, bus imituojamas cheminis incidentas, sprogimas ir žmonių gelbėjimas iš griuvėsių. Kauno rajone, Adomo Mitkaus progimnazijoje, bus vykdomas praktinis gyventojų priėmimas – čia planuojama sulaukti daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių ir Vilkaviškio savivaldybių.

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PAGD teigimu, pratybų metu pirmą kartą valstybės mastu bus išbandomas šiemet patvirtintas Valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas.

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ELTA primena, jog penktadienį Lietuvoje prasidedėjo savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.

Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.

Vyriausybė šią savaitę pritarė siūlymui, kad valstybės lygio civilinėms pratyboms būtų naudojamos medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo. 

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Dumb
Dumb
2026-09-26 09:23
Man patiko reportazas...
Raudonasis kryzius turi kiek ten parengtu automobiliu evokuoti 1asmeni ir 1auto.
Sandeliai prikisti siuksliu, raskladškiu kinisku ir gesintuvu... achuienai kazkas pasidarė euru...
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Z1000
Z1000
2026-09-26 10:06
Čia taip ir yra tik niekas į tai nekreipia dėmesio klumpiams sueina ir vienas auto
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