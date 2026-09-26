Buvo atidaryti vartai į Lietuvą – rėžė tiesą, kas dabar vyksta su migrantais

Apie tai laidoje kalbėjo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Kada išspręsime migracijos problemas?
Kiek laiko prireiks išspręsti kitas problemas, susijusias su migracija? Jums pavesta parengti planą, kaip valstybė kontroliuos imigracijos temą, kaip griežčiau valdyti tiek imigraciją, tiek galinčias kilti įtampas. Ką jūs tame plane matote? Ką galite pasiūlyti?
M. Katelynas: Jeigu ginklų panaudojimui užteko, sakykime, sunkiai dirbant trijų savaičių, čia nesiryžčiau sakyti, kiek to laiko reikėtų ar užtektų. Net nedrįsčiau pasakyti, ar pabandžius spręsti ir pasiūlius kažkokius sprendinius ta situacija išsispręstų.
Čia nėra viskas taip paprasta, nes mes kalbame apie situaciją, kuri jau vyksta ketverius metus, kuomet, nepabijosiu to žodžio, tikrai buvo suliberalizuota tiek, kad galima prilyginti atidarytiems vartams į Lietuvą. Buvo įvestas kvotų mechanizmas ir pirmus dvejus metus ta kvota buvo 40 tūkst. žmonių.
Žmonės nėra daiktai – negali jų tiesiog paimti ir, kai tau nepatinka, parduoti, išmesti ar kažkaip kitaip. Žmonės yra tie, kurie teisėtai čia atvyko. Valstybė suteikė jiems teisę, tą lūkestį, davė garantijas, kad jūs galėsite čia atvykti, galėsite dirbti, užsidirbti ir gyventi. Laikinai ar nelaikinai – čia kitas klausimas, bet tokios garantijos buvo duotos sukuriant tą mechanizmą.
Tas mechanizmas buvo sukurtas prie konservatorių Vyriausybės. Dabar ta situacija yra paveldėta, bet matome to rezultatus. Migrantų Lietuvoje, bent jau oficialiais duomenimis, kiek pavyksta užfiksuoti, yra virš 240 tūkst. Iš jų virš 40 tūkst. yra iš Centrinės Azijos, kas turbūt kelia didžiausią įtampą visuomenėje.
Tas atvejis Kaune, kaip ir kiti politikai sakė, turbūt buvo tas pūlinys, kuris sprogo. Visi kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo, o po to įvykio situacija eskalavosi tiek, kad, kaip vienas politikas sakė, dabar visi, norintys pasišildyti šioje temoje, žiūri, kaip stipriau smogti migrantui iš dešinės.
Tai labai iliustratyvi citata, turinti daug prasmių. Mano suvokimu, prasmė yra ta, kad dabar politikai, kurių aš visiškai nekaltinu, tai yra politiko duona, visi nori pasiūlyti kuo radikalesnį, kuo geresnį ar kuo labiau dėmesį pritraukiantį šios problemos sprendimą.
Bet esmė ta, kad nėra lengvo šios problemos sprendimo. Matome, kaip su tuo nesusitvarko Vakarų Europa, nesusitvarko kitos valstybės. Sakyti, kad Lietuva bus kažkuo išskirtinė ir staiga per tris savaites, mėnesį ar pusę metų mes surasime auksinį viduriuką, kaip čia viską išspręsti, ir dabar vėl viskas bus kitaip – ne, taip nebus.
Iš tiesų tie sprendimai turėtų užtrukti, bent jau jų įgyvendinimas. Variantą, kurį premjeras buvo pavedęs parengti, aš turėjau dar prieš tapdamas ministru ir premjerui jį pristačiau. Dabar laukiu jo sprendimo dėl galimų teisės aktų pokyčių.
Kol nėra formalaus sprendimo, detalizuoti nėra prasmės, nes mes galime įsivelti į diskusiją apie imigracijos politikos pokyčius, bet jeigu jie neturės galimybių realizuotis, tuščiai kalbėsime. Jeigu sutartume platesniu lygiu dėl galimų pokyčių, manau, tikrai būtų galima juos pristatyti, tada jau ruošti teisės aktus ir diskutuoti dėl geriausio įmanomo varianto.
Kodėl bus uždaryti išorės paslaugų tiekėjų padaliniai?
Ar plano dalis yra ir tai, ką paskelbėte – kad priėmėte sprendimą uždaryti išorės paslaugų teikėjo padalinius Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje?
M. Katelynas: Plano dalis yra apskritai tai, kad neliktų nė vieno išorės paslaugų teikėjo. Tai būtų visiškai kitokio tipo migracijos politika, kuri būtų grindžiama darbo imigrantų modeliu, pasinaudojant ir prezidento pasiūlymu, kuris jau yra pateiktas.
Tai būtų apykaitinė darbo migracija – migrantas turėtų aiškų lūkestį, kad čia atvyko dvejiems metams, po kurių turės išvykti bent pusei metų. Tokiu būdu mes ir visuomenei aiškiai ištransliuotume, kad tai yra laikina, kad darbo migrantas čia atvyksta, sutikime, ir kelti mūsų ekonomikos.
Taip, mūsų ekonomika auga sparčiau dėl darbo imigrantų, dėl to galime surinkti didesnį biudžetą, dėl to galime kelti atlyginimus, pensijas ir taip toliau. Bet tuo pačiu tai būtų aiškumas ir verslui.
Dabar, kabutėse „veikiantis“, kvotų mechanizmas, mano nuomone, neveikia taip, kaip turėtų. Aš jam turiu daug kritikos. Tam tikri dalykai dėl to mechanizmo, kas ten yra ne taip, bus pristatyti vėliau, bet tai tikrai nėra geriausias variantas mūsų valstybei, mano nuomone.
Kuriame mitinge dalyvausite jūs?
Kitą savaitę vyks du protestai – vienas prieš rasizmą, kitas prieš masinę imigraciją, kurį bando rengti Nacionalinio susivienijimo lyderis. Į kurį jūs eisite ir kaip manote, ar tai prisideda prie įtampos mažinimo?
M. Katelynas: Aš tikrai neisiu nė į vieną. Ten tikrai dalyvaus man pavaldžių statutinių įstaigų pareigūnai, bet ne kaip dalyviai, o kaip viešosios tvarkos sergėtojai. Tikiuosi, kad organizatoriai pasirūpins, kad nekiltų jokių provokacijų, kad statutiniai pareigūnai turėtų kuo mažiau darbo, kad galėtų prižiūrėti, o ne aktyviais veiksmais dalyvauti. Tai būtų labai gerai.
Bet tuo pačiu įžvelgiu ir savivaldybės atsakomybę, nes čia tikrai tokia kiaulė pakišta iš savivaldybės. Vilniaus miesto savivaldybė išduoda leidimus mitingams, protestams ar kitiems susibūrimams.
Praktiškai tuo pačiu metu leisti organizuoti du protestus ar mitingus, visiškai skirtingose vietose, dviejuose Gedimino prospekto galuose, kai žmonės, einantys iš vieno ar kito mitingo, tikrai gali susidurti, nėra protinga.
Kitas dalykas – abu mitingai ar protestai yra organizuojami visiškai skirtingų politinio spektro pusių pažiūrų asmenų. Leisti Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės organizuoti mitingą, kuris skelbia, kad nemokamais autobusais veš žmones iš visos Lietuvos, ir leisti organizuoti jį iki 200 asmenų, aš manau, yra visiška neatsakomybė iš savivaldybės pusės.
Jeigu tas mitingas pavirstų kažkuo daugiau negu tiktai taikiu susirinkimu ir reikalavimų pareiškimu, taip, atsakomybė tektų organizatoriams, bet tuo pačiu ir savivaldybei, kuri, mano žiniomis, tikrai neatkreipė dėmesio į policijos atstovo raginimus kitaip šią situaciją išspręsti.
Tai jau yra sprendimų priėmėjų atsakomybė. O aš savo ruožtu, kaip vidaus reikalų ministras, pavedimus jau daviau statutinėms organizacijoms, kad jos būtų pasiruošusios su papildomais pajėgumais, jeigu kas, kad būtų įmanoma užtikrinti viešąją tvarką.
Bet tikrai negaliu 100 procentų pažadėti, kad, riaušių atveju, tai būtų įmanoma, nes visos mūsų institucijos turi savo pajėgumus. Mes negalime jų staiga padvigubinti tiesiog dėl kažkokių mitingų.
Turime atitinkamus pajėgumus. Jeigu jų užteks, bus gerai, bet labiausiai tikiuosi, kad nekils jokių neramumų, viskas praeis taikiai ir iš to išmoksime, kad tam tikri mitingai negali vykti vienu metu. Tai labiausiai adresuojama savivaldybei.
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