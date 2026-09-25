Po 30 metų grįžta ten, kur viskas prasidėjo: Rotušės aikštę užpildys „Volkswagen“ Vabalai

Rugsėjo 26 dieną nuo 12 iki 16 val. čia vyks nemokama automobilių paroda. Lankytojai galės apžiūrėti klubo narių techniką, balsuoti už gražiausią automobilį, klausytis jų savininkų pasakojimų, stebėti koncertą ir išbandyti tradicines Vabalų klubo rungtis.
Klubo istorija prasidėjo gerokai kukliau. 1996 m. birželį trys „Volkswagen“ entuziastai Vilniuje susitiko apžiūrėti 1956 m. pagaminto Vabalo. Rudenį jau buvo surengtas pasivažinėjimas Užupyje, o spalio 13-ąją į pirmą didesnį sąskrydį išvažiavo 13 automobilių. Maršrutas tuomet driekėsi per Užupį ir Pavilnį iki Rotušės aikštės.
Būtent šį pirmąjį sąskrydį jubiliejaus dalyviai šiemet mėgins simboliškai prisiminti.
11 val. Vabalų kolona pajudės Vilniaus link, o vidurdienį Rotušės aikštėje prasidės vieša renginio dalis. Programoje numatytas „The BrassBees“ koncertas, pokalbiai apie Vabalus, „Show & Shine“ automobilių rinkimai, konkursai ir apdovanojimai. 16 val. kolona iš Rotušės pajudės toliau.
Automobilį teks ir išardyti
Viena neįprasčiausių šventės pramogų – tradicinė Vabalo ardymo ir surinkimo rungtis. Jos dalyviams reikia kuo greičiau nuimti ir atgal pritvirtinti tikras automobilio dalis – buferius, sparnus, variklio dangtį bei ratą. Tokia rungtis klubo renginiuose kartu primena vieną iš Vabalo ypatybių – neįprastai paprastą ir remontui palankią jo konstrukciją.
Per 30 metų Lietuvos Vabalų klubas iš kelių bendraminčių išaugo į daugiau kaip 50 senųjų „Volkswagen“ automobilių entuziastų vienijančią bendruomenę. Jos nariai neapsiriboja susitikimais Lietuvoje – šią vasarą jubiliejų jie pažymėjo beveik dviejų savaičių kelione „Ferdinando keliais“ per Lenkiją, Čekiją, Austriją ir Vokietiją.
„Važiavome automobiliais, dėl kurių prieš tris dešimtmečius ir pradėjome burtis, aplankėme jų istorijai svarbias vietas, o svarbiausia – dar kartą pajutome, kad Vabalas žmones sujungia ne dėl techninių parametrų, o dėl bendrystės ir nuotykių“, – sako Lietuvos Vabalų klubo prezidentas Paulius Ališauskas.
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