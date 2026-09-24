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TV3 naujienos > Automanas > Bandymų trasa

Vieni po trejų metų vis dar verti 74 proc. pradinės kainos, kiti – nė pusės: palygino 15 populiarių automobilių

2026-09-24 19:37 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-24 19:37
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Perkant naują automobilį dažniausiai lyginama jo kaina, degalų sąnaudos, įranga ar būsimos techninės priežiūros išlaidos. Tačiau viena didžiausių nuosavybės sąnaudų paaiškėja tik po kelerių metų – automobilį nusprendus parduoti. Nauja tyrimas rodo, kad panašaus amžiaus ir klasės modelių vertė per trejus metus gali kristi labai skirtingai.

Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (14)

Perkant naują automobilį dažniausiai lyginama jo kaina, degalų sąnaudos, įranga ar būsimos techninės priežiūros išlaidos. Tačiau viena didžiausių nuosavybės sąnaudų paaiškėja tik po kelerių metų – automobilį nusprendus parduoti. Nauja tyrimas rodo, kad panašaus amžiaus ir klasės modelių vertė per trejus metus gali kristi labai skirtingai.

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Naujausias bendrovės „Carvago“ atliktas tyrimas, kuriame palyginta penkiolika populiariausių modelių, atskleidė stebinančius skirtumus. Tyrėjai palygino 2023 metų naujų automobilių kainas Vokietijos rinkoje su dabartine tų pačių, trejų metų senumo, automobilių verte. Siekiant maksimalaus tikslumo, analizuotos populiariausios variklių versijos ir panašią ridą turinčios transporto priemonės.

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FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportažas apie „Škoda Karoq“ ir „Toyota C-HR“

Kompaktiniai SUV nuvertėja lėčiausiai

Iš visų penkiolikos palygintų automobilių geriausią rezultatą pademonstravo „Škoda Karoq“ su 1,5 litro TSI varikliu. Po trejų metų tokio automobilio vertė siekia 74 proc. pradinės kainos – kitaip tariant, per šį laikotarpį jis praranda maždaug ketvirtadalį vertės. Nedaug atsilieka techniškai giminingas „Seat Ateca“, išlaikantis 69,2 proc., ir „Hyundai Tucson“ – 68,8 proc.

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Gerokai prasčiau pasirodė kitas tos pačios „Volkswagen“ grupės modelis – „Volkswagen Tiguan“. Trejų metų automobilio vertė siekia 59,9 proc. buvusios naujo modelio kainos. Skirtumas tarp „Tiguan“ ir „Karoq“ siekia net 14,1 procentinio punkto.

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Tam įtakos gali turėti aukštesnė pradinė „Tiguan“ kaina bei modelio kartų kaita. 2023 m. buvo parduodamas antrosios kartos „Tiguan“, kurį jau kitais metais pakeitė visiškai nauja karta.

Prasčiausiai tarp penkių SUV pasirodė įkraunamas hibridinis „Ford Kuga“ – po trejų metų automobilis išlaikė 55,4 proc. pradinės vertės.

Tarp šeimyninių universalų karaliauja „Kia“

Šeimyninių universalų grupėje skirtumai dar didesni. Geriausiai vertę išlaiko „Kia Ceed SW“ su 1,5 litro T-GDI benzininiu varikliu – po trejų metų jis tebėra vertas 69,6 proc. pradinės kainos.

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Antroje vietoje atsidūrė „Seat Leon ST“ – 63,7 proc., o trečioje – „Škoda Octavia Combi“. 2,0 litrų TDI versija po trejų metų išlaiko 60 proc. vertės.

Nors „Volkswagen Golf Variant“ naudoja tokio pat galingumo 2,0 litrų TDI variklį, šio modelio išliekamoji vertė prastesnė – 51,9 proc. 

Didžiausią vertės dalį šioje grupėje praranda „Ford Focus“ universalas su 1,5 litro „EcoBlue“ dyzeliniu varikliu. Po trejų metų jo vertė siekia 49,3 proc., tad pirmasis savininkas jau būna praradęs daugiau nei pusę pradinės automobilio kainos.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Reportažas apie naudotą „Kia Ceed“

Vidutinėje klasėje – didžiausi nuostoliai

Vidutinės klasės modelių segmente išliekamosios vertės rodikliai krenta greičiausiai. Geriausiai šiame penketuke pasirodė „Škoda Superb“ su 147 kW galią išvystančiu 2,0 litrų TDI varikliu – jo vertė po trejų metų siekia 57,3 proc.

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Premium segmento atstovai šiame tyrime patyrė rimtą smūgį: „BMW 320d“ išlaiko lygiai pusę (50 proc.) vertės, „Mercedes-Benz C 220 d“ – 47,2 proc., o „Audi A4 40 TDI“ – vos 45,5 proc.

Visgi absoliučiai prasčiausią rezultatą iš visų penkiolikos analizuotų automobilių užfiksavo „Volkswagen Passat 2.0 TDI“, per trejus metus išsaugojęs vos 45,3 proc. savo pradinės kainos.

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Benzininiai automobiliai vertę išsaugojo geriau

Tyrime išryškėjo dar viena tendencija. Visais atvejais, kai tą patį modelį buvo galima palyginti su benzininiu ir dyzeliniu varikliu, benzininė versija po trejų metų buvo išlaikiusi didesnę pradinės vertės dalį.

SUV grupėje skirtumas siekė maždaug 3–5 procentinius punktus, universaluose – nuo 6 iki 16, o vidutinėje klasėje – maždaug 5–10 punktų.

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Viena iš galimų priežasčių – pasiūlos ir paklausos santykis. Į naudotų automobilių rinką po kelerių metų grįžta daug dyzelinių automobilių, todėl didesnė pasiūla padeda sumažinti jų kainas.

Kiek vertės išlaiko populiarūs automobiliai?

  • „Škoda Karoq“ – 1.5 TSI, 110 kW – po 3 metų išlaiko 74,0 % vertės, praranda 26,0 %
  • „Kia Ceed SW“ – 1.5 T-GDI, 118 kW – išlaiko 69,6 %, praranda 30,4 %
  • „Seat Ateca“ – 1.5 TSI, 110 kW – išlaiko 69,2 %, praranda 30,8 %
  • „Hyundai Tucson“ – 1.6 T-GDI, 110 kW – išlaiko 68,8 %, praranda 31,2 %
  • „Seat Leon ST“ – 1.5 TSI, 110 kW – išlaiko 63,7 %, praranda 36,3 %
  • „Škoda Octavia Combi“ – 2.0 TDI, 110 kW – išlaiko 60,0 %, praranda 40,0 %
  • „Volkswagen Tiguan“ – 2.0 TDI, 110 kW – išlaiko 59,9 %, praranda 40,1 %
  • „Škoda Superb“ – 2.0 TDI, 147 kW – išlaiko 57,3 %, praranda 42,7 %
  • „Ford Kuga“ – 2.5 PHEV, 165 kW – išlaiko 55,4 %, praranda 44,6 %
  • „Volkswagen Golf Variant“ – 2.0 TDI, 110 kW – išlaiko 51,9 %, praranda 48,1 %
  • BMW 320d – 140 kW – išlaiko 50,0 %, praranda 50,0 %
  • „Ford Focus“ universalas – 1.5 EcoBlue, 88 kW – išlaiko 49,3 %, praranda 50,7 %
  • „Mercedes-Benz C 220 d“ – 147 kW – išlaiko 47,2 %, praranda 52,8 %
  • „Audi A4 40 TDI“ – 150 kW – išlaiko 45,5 %, praranda 54,5 %
  • „Volkswagen Passat“ – 2.0 TDI, 110 kW – išlaiko 45,3 %, praranda 54,7 %

 

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