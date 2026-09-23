Europoje vis labiau įsitvirtina kinų gamintojai: užimamos rinkos dalis tapo rekordinė

Visgi didžiausią nerimą vietiniams gamintojams turėtų kelti ne atskirų modelių rokiruotės, o precendento neturintis Kinijos markių įsitvirtinimas, kuriam kelią sėkmingai skina iš tinklo įkraunami hibridai.
Rinkos tyrimų bendrovės „Dataforce“ duomenimis, rugpjūtį Europoje daugiausia įregistruota „Volkswagen T-Roc“ krosoverių – 12 185 vienetai. Nors tai yra 17 proc. prastesnis rezultatas nei analogišku laikotarpiu pernai, to pakako, kad vokiečiai aplenktų liepos mėnesio lyderę „Dacia Sandero“ (11 996 vnt., 14 proc. kritimas).
Trečioje vietoje stabiliai laikosi „Volkswagen Golf“ (11 752 vnt., 24 proc. augimas), o įspūdingiausią proveržį pirmajame penketuke fiksavo „Mercedes-Benz GLC“ – šio modelio registracijų skaičius šoktelėjo net 62 proc., iki 11 591 vieneto. Populiariausių penketuką užbaigia „Volkswagen Tiguan“ (11 223 vnt.).
Amerikietiški „Tesla“ kalneliai
Bene labiausiai intriguoja „Tesla Model Y“ pardavimų kreivė. Liepą šis elektromobilis Europos modelių rikiuotėje buvo nukritęs į neįprastai žemą 73-iąją vietą, tačiau rugpjūtį situacija kardinaliai pasikeitė.
Registracijų skaičius išaugo penktadaliu (iki 10 281 vnt.), o tai leido sugrįžti į septintąją poziciją. Tokie drastiški svyravimai JAV gamintojui yra įprasti – didžiausi automobilių kiekiai pirkėjams Europoje tradiciškai pristatomi artėjant ketvirčio pabaigai.
Nepaisant šių mėnesinių šuolių, bendra aštuonių mėnesių statistika išlieka stabili. Metų lyderio poziciją tvirtai laiko „Dacia Sandero“ (145 424 vnt.), antroje vietoje rikiuojasi „Volkswagen Golf“ (133 249 vnt.), trečioje – „Volkswagen T-Roc“ (132 845 vnt.). „Tesla Model Y“ ilgalaikėje perspektyvoje išlieka populiariausių automobilių penketuke (126 395 vnt.).
Rekordinė Kinijos plėtra ir naujas koziris
Analizuojant bendrus gamintojų rodiklius, ryškiausia ir labiausiai rinką keičiančia tendencija tampa agresyvi Kinijos koncernų plėtra. Kol visa Europos naujų automobilių rinka rugpjūtį augo gana nuosaikiai (4,6 proc., iki 835 409 vnt.), Kinijos markių pardavimai šovė į viršų net 111 proc. ir pasiekė 97 639 vnt. Tai leido užimti rekordinę 11,7 proc. žemyno rinkos dalį.
Tarp pačių Kinijos gamintojų taip pat vyksta persigrupavimas. Ilgą laiką Europoje dominavusį SAIC koncerną (valdo MG) į trečią vietą nustūmė BYD (26 103 vnt., 131 proc. augimas) ir „Chery Group“ (24 332 vnt., 210 proc. augimas).
Iki šiol kinų plėtra Europoje daugiausia rėmėsi elektromobiliais, tačiau dabar pagrindiniu jų ginklu tampa iš tinklo įkraunami hibridai. Rugpjūtį kiniškų iš tinklo įkraunamų hibridų registracijos patrigubėjo – jiems atiteko net 34 proc. visos Europos įkraunamų hibridų rinkos.
Šį strategijos pokytį padiktavo Europos Sąjungos sprendimas pritaikyti papildomus kompensacinius muitus Kinijoje pagamintiems elektromobiliams, gamintojai operatyviai sutelkė dėmesį į hibridus, kuriems šios finansinės sankcijos nėra taikomos.
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